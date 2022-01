Milan, sospiro di sollievo: è arrivata la notizia che i tifosi aspettavano

I tifosi del Milan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La notizia che tutti aspettavano è arrivata il club è ora pronto ad ufficializzare il rinnovo del top player.

Il Milan viaggia spedito in campionato grazie all’immenso talento dei propri giovani. I rossoneri, reduci dalla vittoria casalinga contro la Roma, si portano momentaneamente ad una sola lunghezza dai cugini nerazzurri, penalizzati da una partita in meno. Il match contro i giallorossi ha confermato che, nonostante le difficoltà, la squadra di Pioli è una delle principali candidate a contendere lo scudetto all’Inter. La qualità del gioco è evidente e la crescita continua dei giovani come Leao, Tonali e Brahim Diaz non fa che aumentare il tasso tecnico della rosa. La dirigenza rossonera, perciò, è al lavoro per blindare al più presto i propri talenti.

Milan, un rinnovo da top player

Leao ha conquistato pienamente la fiducia del Milan. Il portoghese, come dimostra la partita contro la Roma, si sta confermando un elemento imprescindibile nella rosa di Pioli. L’attaccante rossonero, dopo più di un mese di assenza, è subentrato a partita in corso siglando il suo sesto gol stagionale e chiudendo di fatto il match. La volontà della dirigenza rossonera, a questo punto, è quella di prolungare immediatamente il contratto del giocatore che andrà in scadenza nel 2024. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe offerto un rinnovo per altri due anni, quindi scadenza nel 2026, con ingaggio triplicato. L’attaccante portoghese, quindi, passerebbe dall’attuale milione e mezzo a quattro a cui andranno aggiunti premi e bonus.

Scommessa vinta

Leao in questa stagione, ha definitivamente spazzato via le perplessità suscitate inizialmente nei tifosi. Il portoghese classe ’99 venne prelevato nel 2019 dal Lille per circa 23 milioni di euro. Il talento allora ventenne, arrivò tra lo scetticismo generale, ed ora, dopo un inizio di esperienza altalenante, sembra aver trovato la giusta continuità ed è diventato un elemento imprescindibile per Pioli.