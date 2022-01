Adriana Lima, spettacolo social: sapevi che tifa per un club di Serie A?

Adriana Lima è fra le modelle più ricercate e apprezzate della storia: fascino unico, milioni di followers e una passione per un club di Serie A.

Adriana Lima è una superstar della moda. Ha sfilato ininterrottamente per Victoria’s Secret dal 2000, anno in cui la sua notorietà diventò virale raggiungendo picchi altissimi. Quasi un metro e 80 di altezza, un fisico pazzesco, un viso incantevole. Occhi magnetici, espressione sempre pronta a bucare lo schermo e un’eleganza innata. Impossibile per lei non diventare un’icona della moda.

Eppure è diventata modella per caso, vincendo una sfilata in Brasile per poi volare a New York e farsi conoscere dal mondo intero. Da quel momento in poi la sua carriera è diventata un boom. Il calendario Pirelli, i lavori per i migliori marchi al mondo. Soldi, contratti record, amori e passioni. Una in particolare, che non c’entra col calcio: la boxe. Da brasiliana però Adriana Lima segue uno sport che in patria è religione, ed ha un amore particolare per un club di Serie A.

Adriana Lima, l’amore per la Boxe e la passione per un club di Serie A

Adriana Lima ha incassato un successo planetario senza fine. La sua pagina Instagram conta circa 14 milioni di follower, in costante attesa di uno scatto sensuale. La super topmodel ne posta molti, fra lavori nell’ambito della moda e momenti di relax, condivisi con i fans. Scatti pazzeschi, che in passato hanno svelato anche le sue passioni. In particolare quella per la Boxe che le consente di rimanere in forma così come il pilates e lo yoga, regolarmente praticati.

Oltre a queste attività, Adriana Lima segue anche il calcio. Si è parlato molto della sua passione per l’Inter, nata proprio dalla lunga colonia di connazionali che hanno vestito la casacca nerazzurra. E intanto le ultime istantanee postate su Instagram scatenano i fan, che inondano le foto di commenti e di reazioni positive.