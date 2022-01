Martina Fusco, il mini top è da urlo: conosci chi è il fidanzato calciatore?

Martina Fusco è straripante: l’ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla fidanzata del famoso calciatore lascia i fan senza parole.

Tutti pazzi per Martina Fusco. La splendida modella che fece scalpore a Ciao Darwin, continua a essere una delle wag più amate in Italia. O almeno una delle più seguite sui social, complice la sua bellezza mozzafiato. Basta fare un giro sui suoi account social per poter vedere quanto affetto ci sia nei suoi confronti.

D’altronde, non c’è foto che non sia da urlo. Modella meravigliosa e dalle forme molto generose, ama promuovere diversi capi d’abbigliamento, da maglioncini a costumi e intimo che non lascia spazio all’immaginazione, indossando tutto in prima persona. E con un fisico del genere non potrebbe andare diversamente.

Leggi anche -> Chi è Davide Marfella, il terzo portiere del Napoli pronto al debutto in A

Certo, tutti la amano per la sua avvenenza e il suo aspetto fisico da urlo, e anche per le sue apparizioni televisive, sia a Ciao Darwin, dove fece scalpore nel 2019, che in un altro programma Mediaset, La Pupa e il Secchione. Ma chi segue il calcio sa che al suo fianco c’è proprio uno dei protagonisti sui principali campi di gioco del nostro campionato. Un portiere giovane ma di talento, che si sta mettendo in mostra in una squadra molto importante.

Martina Fusco più bella che mai: la foto lascia i fan senza parole

Bruna, carnagione chiara, forme perfette e uno sguardo che lascia senza parole. Martina Fusco ancora una volta ha sorpreso tutti con uno scatto irresistibile, strepitoso, in grado di premiare la sua innata bellezza grazie anche all’abbinamento perfetto tra i suoi colori e il mini top scelto per l’occasione. Una foto che sicuramente avrà fatto impazzire anche il suo famoso fidanzato.

Di chi si tratta? Di un calciatore che ha già fatto alcune apparizioni in panchina in Serie A, nonostante la giovane età. Un portierino di proprietà del Napoli, ricordato con affetto soprattutto per le sue esultanze, più che per le sue parate: Nikita Contini, oggi in prestito al Crotone, in Serie B.

Potrebbe interessarti -> Chiara Nasti furiosa su Instagram: “Siete degli sfigati” – FOTO

I due stanno insieme da non molto tempo, ma sono inseparabili. Anche il trasferimento del calciatore in Calabria non li ha divisi. Continuano infatti a vivere insieme, anche se spesso, per lavoro, Martina è costretta a stare lontano da casa. Ma appena possono si riuniscono, perché innamoratissimi e piuttosto gelosi. Negli ultimi tempi non hanno pubblicato foto insieme, e c’è chi ha ipotizzato una loro crisi. In una storia su Instagram, la modella ha però risposto con una semplice immagine: loro due insieme in una posa molto tenera.