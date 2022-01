Miss Claudia Ruggeri manda in tilt i social con una foto in intimo pazzesca: delirio fra i commenti per la tifosa della Roma.

Miss Claudia Ruggeri conferma di essere una delle donne più seguite dal mondo dei social. Vanta 1,2 milioni di followers su Instagram, che attendono un nuovo scatto, una storia da parte dell’amatissima showgirl. La cognata di Paolo Bonolis già prima di Capodanno ha incassato una lunga serie di commenti positivi grazie ad uno scatto con Laura Cremaschi. Oggi però ha esagerato, e l’immagine regalata a chi la segue sui social svela tutta la sua bellezza.

Simpatica, sorridente, apprezzatissima per l’ironia e soprattutto per un fisico esplosivo e un viso bellissimo, Claudia Ruggeri continua ad incantare. Dalla tv al mondo dei social il passo è stato breve, e il successo immediato. Lo testimoniano le reazioni all’ultimo scatto. Più di 400 commenti in meno di un’ora, ma a guardare la foto il motivo è chiaro.

“White”: una parola e una foto per Miss Claudia Ruggeri. I fan sono in delirio

“White”. Il messaggio di Claudia Ruggeri è legato al colore dell’intimo nella foto regalata ai fan su Instagram. Forme esplosive per un fisico che incanta, sguardo ammaliante, uno scatto che chiarisce i motivi della passione di molti italiani per la fortunata e bella showgirl.

E nei commenti si legge tutto l’entusiasmo e l’attesa per le foto, postate periodicamente dal suo account. Solo bella? No, Claudia Ruggeri è apprezzatissima ad Avanti un altro, e la prima puntata della nuova edizione è stata un successo clamoroso. Quasi quattro milioni di telespettatori per la fortunata trasmissione. A giudicare dalle reazioni alle foto della bellissima Claudia, molti di loro hanno atteso e visto la puntata anche per rivedere in azione una donna amatissima dagli italiani.