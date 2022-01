Atalanta, che colpo: dalla premier un rinforzo per l’Europa che conta

L’Atalanta pensa davvero in grande e sta per mettere a segno un altro colpo, che permetterà ai nerazzurri di raggiungere una maggiore dimensione europea. Il prossimo arrivo in casa bergamasca stavolta, è un uomo che probabilmente permetterà alla Dea di fare un ulteriore salto di qualità.

Bergamo vuole diventare sempre più una città europea. Il calcio sta prendendo una dimensione sempre più alta, l’Atalanta è l’orgoglio dell’intera città. I Percassi hanno ricostruito una squadra a loro immagine e somiglianza, l’Atalanta è ormai una big del nostro calcio e vuole allargare sempre più gli orizzonti. Il club bergamasco da tre anni ha conquistato l’accesso alla Champions League ed è in piena lotta per entrarci anche in questa stagione. Comprando tanti talenti e spesso vendendoli per fare cassa e ripartire nel progetto: un modo eccellente di programmare le stagioni.

La società però non valuta solamente il parco giocatori, quanto una vera e propria mini rivoluzione al suo interno. Alla squadra orobica manca poco per spiccare il volo, la dimensione europea permetterebbe al club di poter inseguire altri sogni. L’Atalanta vuole così essere non solo una grande in Italia, ma anche in Europa e per farlo ha bisogno di uomini adatti. Uno in particolare sembra essere sulla via di Bergamo.

Atalanta: un altro colpo per un direttore che conta davvero

L’Atalanta ha avviato una trattativa importante per allargare il suo quadro dei dirigenti. Il direttore tecnico, in particolar modo, è una figura che stuzzica il club di Percassi con compiti ben diversi da quelli all’inglese. In questo caso, Gian Piero Gasperini avrebbe ovviamente la sua autonomia in campo, mentre in scrivania siederebbe Lee Congerton, una sorta di tuttofare proveniente dal Leicester. L’ex calciatore e ora dirigente inglese è un esperto di club europei, un direttore tecnico capace di far svoltare l’andazzo del club lombardo.

La trattativa per portarlo in Italia è ben avviata, Congerton è stuzzicato dall’idea di poter lavorare in Italia. Ha già lavorato in Olanda e in Germania prendendo le redini dell’Amburgo e, dopo una serie di avventure sportive, è approdato al Leicester dal 2019. Ridando alle volpi argentate una nuova linfa soprattutto in prospettiva europea: gli inglesi, grazie al loro direttore tecnico, hanno ridisegnato il futuro. La proprietà gli ha affidato le redini sportive e non, tanti talenti sono arrivati nel Leicester, mentre fuori dal campo sono state progettate strutture all’avanguardia.

Il direttore tecnico in Italia dovrebbe occuparsi di mercato europeo, affiancando Giovanni Sartori e dando un maggior peso all’Atalanta nelle trattative con i top player. Il futuro sembra essere già disegnato, l’Atalanta punta a diventare una potenza non solo italiana, ma anche europea.