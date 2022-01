Laura Cremaschi, short e top micro: l’influencer lascia tutti senza fiato

Laura Cremaschi sempre più sexy su Instagram: la modella e influencer regala ai fan uno scatto che toglie il respiro.

Le vacanze sono finite, ma il sorriso non è scomparso dal volto di Laura Cremaschi. La splendida influencer e modella si è ripresentata al lavoro più in forma che mai. D’altronde, non c’erano dubbi. In questi giorni di pausa natalizia, i suoi fan hanno infatti potuto seguirla sui social godendo delle sue foto sempre bollenti, anche in quel di Dubai.

Tornata in Italia, rilassata e divertita, la ‘cremaschina’ si è ripresa di nuovo il suo posto nel programma televisivo che le ha ragalato fama in questi ultimi anni, Avanti un altro. La biondissima modella è infatti la ‘bonas’ del programma di Paolo Bonolis, ovvero la bellezza mozzafiato che prova a distrarre i concorrenti con la sua sola presenza.

Per festeggiare il suo ritorno nello show pre-serale in onda tutti i giorni su Canale 5, Laura ha scelto di pubblicare un nuovo scatto piccante su Instagram, lasciando i fan senza parole: “La sobrietà prima di tutto“. Ma altro che sobri: le sue forme hanno assolutamente inebriato tutti i suoi fan per l’ennesima volta.

Laura Cremaschi: top micro ad Avanti un altro

“La sobrietà per voi tre è solo una bella parola“, ha sottolineato un follower entusiasta per la foto della ‘cremschina’, vestita con un top che non lascia molto spazio all’immaginazione e anzi esalta decisamente le sue forme molto generose.

Diventata famosa anche per i suoi pronostici hot, quasi mai sbagliati, la bellissima Cremaschi è stata assoluta protagonista negli ultimi mesi anche di tantissimi apopuntamenti calcistici, come i festeggiamenti bollenti per la vittoria degli Europei da parte della nostra Italia. Chi tra i tifosi azzurri non ricorda infatti i suoi scatti a tema tricolore in estate?

Oggi però non è per il calcio che fa parlare di sé, bensì per la sua partecipazione ad Avanti un altro, un programma che le ha dato una notorietà ancora più grande, complice la simpatia che ha saputo mostrare nelle sue schermaglie con il conduttore Paolo Bonolis, un tifoso doc dell’Inter. Un presentatore che ancora una volta ha saputo vederci lungo, sostituendo l’ex bonas Paola Caruso con una modella se possibile ancora più in grado di conquistare il cuore e gli occhi degli spettatori.