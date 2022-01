Lui è sicuramente un calciatore in ascesa e con i suoi colpi acrobatici sta attraendo moltissime sirene di mercato, specie in Italia. Il suo colpo per eccellenza è la rovesciata e quando un’attaccante la fa con continuità, il suo gesto diventa un biglietto da visita importante.

Tutte le squadre europee che sono alla ricerca di una punta eclettica che abbia buone doti acrobatiche, stavolta sembrano aver trovato pane per i loro denti. L’identikit spesso sognato dai direttori tecnici, ha spesso qualche elemento in comune.

I segni distintivi più ricercati infatti sono: l’incisività sotto rete, la capacità di essere utile tatticamente alla squadra, nei momenti di difficoltà e l’abilità nel fare giocate spettacolari, utili ad infiammare le platee.

I tecnici molto spesso vogliono elementi già pronti e maturi ed i tifosi, allo stesso tempo, dei fenomeni che giustifichino quanto speso per pagare il prezzo del biglietto.

Il nome che ormai da qualche tempo, sta impazzando in tutta Europa non è un nome di prima fascia ma malgrado ciò, è il nome di un giocatore che incarna tutte e tre queste caratteristiche. I numeri delle ultime stagioni, confermano la crescita e l’affidabilità di questo bomber, che ora dopo ora, sta diventando il protagonista del mercato. Mehdi Taremi infatti, pur non essendo più un calciatore giovanissimo, garantisce da diverse stagioni grande affidabilità, grazie a gol, sostanza e carattere. Caratteristiche che rappresentano il perfetto identikit dell’attaccante moderno e quindi l’iraniano è entrato di prepotenza nelle liste di moltissimi club europei.

Taremi al momento è un calciatore del Porto e ha chiuso l’anno solare con 20 gol e 16 assist in 39 partite: numeri da campione.

Taremi si impose ai più qualche tempo fa quando, in una sfida di Champions League contro il Chelsea, fece a tutti un’ottima impressione. L’iraniano in quella gara, fece il gol più bello di tutta la competizione, mettendo a segno la rete dopo una rovesciata spettacolare. Marcatura che fece sobbalzare tutti i tifosi presenti allo stadio e che riscosse applausi a scena aperta.

Chelsea's only loss in the 2020/21 campaign came in the return leg against Porto, as Mehdi Taremi scored a Goal of the Season match-winner 🤯

🔵 The Blues won the tie 2-1 on aggregate 👏#UCL | #SuperCup pic.twitter.com/TbeteR5flU

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 9, 2021