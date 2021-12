La rovesciata è uno dei gesti tecnici da sempre maggiormente apprezzati, ma qual’è stata quella più bella del 2021 in Serie A? Sono tre i calciatori candidati a questo primato per quanto riguarda l’anno solare ormai agli sgoccioli.

Rovescio dunque sono

Un dogma, una vera e propria sorta di forma mentis per un calciatore, che sa quello che vuole e riesce a farlo, entusiasmando la folla con un colpo di genio. Il gol da cineteca tiene incollati milioni di persone davanti alla tv, permettendo ai canali dei team di avere milioni di visualizzazioni oltre a dare, ai vari calciatori, ben più di un attimo di gloria.

Sono tre le giocate scelte in questo particolare confronto. La rovesciata per il gioco del calcio, è sempre stato un colpo da ammirare e soprattutto in un torneo come la serie A, dove spesso il gesto atletico e spettacolare, viene evitato al fine di prediligere il gioco tattico e concreto, una sua realizzazione assume un’importanza maggiore.

La rovesciata infatti è difficile da vedere nei big match. E’ curioso infatti notare come, stando alle statistiche, il colpo ad effetto diminuisce curiosamente nelle grandi sfide. Forse la motivazione è legata alla posta in palio, che per gli allenatori italiani è molto più importante dello spettacolo. Questa ricerca del solo utile però, spesso non consente ai calciatori di esprimersi come vorrebbero; Questa limitazione è dovuta talvolta anche alle marcature degli avversari, spesso esasperate, che non consentono nemmeno ai giocatori più dotati tecnicamente, di lasciare spazio all’estro.

La rovesciata infatti, riesce più spesso nelle gare in cui ci sono meno pressioni e minor controllo tattico. Quella che da molti cronisti viene ancora chiamata la “bicicletta”, è un colpo che si vede solitamente messo in atto da un attaccante quando si trova, all’interno dell’area di rigore avversaria.

Tre colpi per la classe

In ordine cronologico quest’anno, ce ne sono state tre che hanno entusiasmato le folle e che noi qui vi proporremo.Ognuno poi, potrà scegliere quella che secondo lui è stata la più bella rovesciata della Serie A, per l’anno 2021.

Cominciamo con Spezia e Verona. Le due squadre scesero in campo il 3 gennaio scorso a porte chiuse, come del resto tutte le altre squadre del campionato. Pochissimi, quindi, videro dal vivo quanto fece Mattia Zaccagni; un colpo secco quello dell’allora esterno Veronese, ora in forza alla Lazio, una rovesciata imprendibile per il portiere spezzino.

Un gran gesto atletico per coordinazione, tempi atletici e capacità di centrare la porta. Un colpo da tre punti che portò il Verona in una posizione tranquilla di classifica, facendo aumentare la quotazione del ragazzo, quasi pronto all’epoca, per una convocazione ad Euro2020.

Chi di rovesciata perisce… di rovesciata ferisce. Lo Spezia ha preso questo assunto modificandolo, dandolo in mano all’elemento di maggior fantasia. Daniele Verde all’Olimpico, nella gara di Pasqua, era in una sorta di derby personale. Lui, cresciuto nella Roma, contro la Lazio passata anche in vantaggio. La magia arriva all’improvviso, una staffilata imprendibile per un colosso come Pepe Reina. Il gol che si realizza… più volte nella vita, perché Verde ha poi segnato gol belli, un scalino sotto comunque a questo.

MAMMA MIA THE PERFECT BICYCLE KICK FROM SPEZIA’S DANIELE VERDE pic.twitter.com/NQFsVH2C6y — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 3, 2021

Un gol più recente per chiudere la tris. Realizzato il 20 novembre in mezzo alla nebbia. Keita Balde, un ragazzo con “caveza” calda ma grande istinto calcistico, ha siglato una stupenda rete per il pareggio del Cagliari contro il Sassuolo, applaudita dal pubblico.