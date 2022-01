Mourinho beffa l’Inter: che colpo per lo Special One

La Roma fa un altro regalo a José Mourinho: in arrivo un super colpo per lo Special One, che beffa anche la sua Inter.

La Roma di José Mourinho è un cantiere aperto. Il mercato di gennaio sta già portando grandi cambiamenti nella rosa giallorossa a disposizione del tecnico portoghese, che vuole assolutamente aumentare la competitività interna per poter tentare di rientrare nelle prossime settimane nella lotta Champions League.

Una lotta per l’Europa che conta che si è complicata terribilmente dopo la rocambolesca sconfitta interna contro la Juventus della scorsa domenica. Anche per questo, lo Special One non ha tempo da perdere. Già in queste settimane di mercato bisogna mettere le basi per la rivoluzione, quella vera, attesa nella prossima estate.

I primi colpi sono stati piazzati. Contro i bianconeri ha debuttato Maitland-Niles, nelle prossime gare troverà spazio Sergio Oliveira, il nuovo super colpo per il centrocampo proveniente dal Porto, ex squadra di Mourinho. Ma non basta. Tiago Pinto è scatenato e sta puntando anche a grandi rinforzi per l’estate. E uno di questi è un vero e proprio sgarbo a una squadra che sta particolarmente a cuore a Mourinho: l’Inter.

Mourinho, zampata sul mercato: Kostic nel mirino

La Roma deve fare un salto di qualità, costi quel che costi. Anche per questo motivo Mourinho e Tiago Pinto vorrebbero chiudere per un potenziale top player come Filip Kostic, esterno offensivo dell’Eintracht che tanto piace all’Inter.

Il serbo è da tempo indicato come l’erede di Ivan Perisic. Il croato è in scadenza di contratto e sembrerebbe in proncito di abbandonare, dopo tanti anni, Milano per tentare una nuova avventura. L’incursione della Roma sul talento dell’Eintracht, il re degli assist, ha però scombussolato i piani dell’Inter, che adesso dovranno tentare un rilancio, o individuare un nuovo obiettivo.

Insomma, dopo tante difficoltà la Roma sembrerebbe avere le idee chiare. Anche perché sul taccuino di Pinto, secondo quanto riportato dal Messaggero, ci sarebbero almeno altri due colpi in grado di aumentare la competitività della squadra anche per obiettivi più importanti della Champions. Ad esempio Granit Xhaka, centrocampista e pallino di Mourinho. E poi Marcos Senesi del Feyenoord, uno dei più talentuosi difensori attualmente in Europa, in passato nel mirino anche di altre squadre importanti di Serie A.