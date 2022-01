Suzy Cortez, fondoschiena da urlo: l’influencer ha un calciatore nel cuore

C’è una modella e influencer innamorata di uno dei calciatori più famosi del mondo: ecco Suzy Cortez, la tifosa più ‘calda’ che c’è.

Una tifosa bollente e speciale, innamorata di uno dei calciatori più forti al mondo. Di chi si tratta? Di Suzy Cortez, una delle influencer più seguite in Argentina, Brasile, Spagna e in tutti i paesi latinoamericani. Il motivo è semplice: nessuno è provocante e sexy come lei. Star dei social ormai da diversi anni, nonostante la censura provi a mettergli i bastoni tra le ruote, all’estero è una star. E per qualcuno avrebbe fatto anche ingelosire la moglie del suo beniamino.

Ma chi è il suo idolo assoluto? Ovviamente il calciatore numero uno al mondo, Leo Messi. Non c’è avventura della Pulce che Suzy non segua con grandissima passione. Un amore esagerato, smodato, fuori dal comune il suo, dimostrato con una serie di omaggi hot pubblicati sui social e condivisi con tutti i suoi tifosi.

A rendere ancora più bollente la sua passione per Messi è stato anche un clamoroso omaggio che la modella ha voluto fargli qualche tempo fa. Un tatuaggio in un posto davvero caldo: poco sopra il pube.

Suzy Cortez: la fan di Messi che si schierò contro Bartomeu

Mascherina del Barcellona, maglietta dell’Argentina e generose forme in bellavista. Suzy ha sempre sostenuto Messi in ogni sua avventura. Anche dopo il passaggio al PSG ha continuato a seguire il suo idolo, mostrandosi in diverse foto coperta solo dalla maglietta numero 30 della Pulce.

Ma Miss Bum Bum 2019 ha anche provato a ostacolare questo trasferimento. Nei giorni caldi in cui si discuteva del rinnovo di Messi al Barcellona, la tifosa speciale aveva infatti provato a segnare la strada, attaccando apertamente il presidente Bartomeu e prendendo posizione a favore di Leo.

“Finché Bartomeu sarà presidente del Barcellona, non indosserò la maglia né celebrerò le loro vittorie e o i loro titoli“, aveva tuonato Suzy Cortez al The Sun. La modella si era infatti schierata completamente dalla parte del calciatore, e aveva così scelto di fare uno sciopero delle foto bollenti. Almeno di quelle con la maglia del Barça. Una rottura prolungata arrivata fino a questi giorni. Fortunatamente però il suo sciopero è durato poco, e dopo il trasferiemento la bella Suzy ha solo cambiato colori. Ma ai fan poco importa. Quel che conta è tutto il resto!