Siviglia vola deciso sui campioni: gli italiani sono nel mirino

Il Siviglia osserva da tempo il campionato italiano. La squadra spagnola ha sempre avuto un buon occhio per la nostra Serie A, sono tanti i calciatori osservati e pronti per la Liga da corteggiare.

La Liga potrebbe ben presto accogliere dei volti noti della Serie A. Il torneo spagnolo è spesso molto spregiudicato nella fase offensiva, gli attaccanti e gli esterni preferiscono la Liga per la capacità di andare in rete e giocare in maniera molto più libera e spensierata.

Il Siviglia è uno dei team accolgono i talenti, l’ultimo della lista è stato Lucas Ocampos vecchia conoscenza del nostro campionato. Papu Gomez, poi, non lo dimentichiamo: è stato protagonista con l’Atalanta, vuole segnare tanti gol anche con il Siviglia.

Gli spagnoli hanno obiettivi importanti, la Liga li vede sempre protagonisti ma soprattutto è l’Europa League a dare spesso soddisfazioni. Il Siviglia è la compagine che ha vinto più, lo fa con un gioco divertente e con vecchie conoscenze del nostro torneo. La banda dei calciatori “svezzati” in Serie A potrebbe presto allargarsi, gli spagnoli puntano elementi offensivi del nostro campionato e in molti fanno un pensierino sulla nuova meta.

Esterni sotto osservazione e con buona qualità: acquisti in vista

Il Siviglia guarda con interesse il nostro campionato, la dirigenza appunta sui taccuini quei profili che possono alzare il livello offensivo del gruppo. I dirigenti vogliono intanto riportare in patria qualche elemento che ha vestito la maglia della nazionale. Josè Callejon sarebbe una soluzione ideale per il presente, l’ala della Fiorentina non rifiuterebbe la Liga. La squadra viola potrebbe presto ricevere un’offerta concreta, la volontà del calciatore sarà decisiva nella trattativa.

Samu Castillejo è un’altra idea importante. Il Milan, in questo caso, non si strapperebbe i capelli per un’eventuale cessione della sua ala, chiuso ormai da Saelemaekers e da altri campioni in rossonero. Le due società hanno spesso fatto affari di mercato, non sarebbe un problema trovare la soluzione che possa accontentare tutte le parti.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Bundesliga terra di conquista sul mercato

Riccardo Orsolini è l’italiano che piace maggiormente. L’ala del Bologna grazie a Sinisa Mihajlovic è diventato un esterno completo in tutte le fasi. I rossoblù fanno resistenza, un’offerta da venti milioni potrebbe creare un gran scompiglio e “rovinare” i piani di altre squadre. La Juventus ha pensato nelle scorse ore proprio all’attaccante protagonista in Under 21, un calciatore che già aveva acquistato anni fa. Un duello interessante può rendere vivace questi ultimi giorni di mercato.