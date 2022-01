I consigli ed i pronostici della redazione di Calciopolis, sulle scommesse relative alle gare di oggi, domenica 16 gennaio 2022

Buongiorno a tutti e buona domenica. Come detto ieri, malgrado il Covid stia imperversando in tutta Europa, il palinsesto di questa domenica, è davvero molto interessante e dopo lo spettacolo che molte gare ci hanno riservato ieri, regalandoci l’ennesima cassa a quota 7, oggi ci riproviamo, sperando di essere altrettanto bravi.

In Grecia puntiamo la nostra attenzione sul derby tra Panatinaikos e Olympiacos, in Francia su Monaco-Clermont, in Inghilterra su Liverpool-Brentford mentre in Italia, punteremo la nostra attenzione su Roma-Cagliari. Proviamo ora, come sempre, a strutturare una multipla vincente, coprendo con l’opzione doppia chance, anche qualche eventuale sorpresa. Per la multipla di oggi, abbiamo deciso di prendere in considerazione, alcune gare che si giocano in 4 campionati europei: Italia, Grecia, Francia e Inghilterra

I consigli sulle scommesse del 16 gennaio 2022

Come detto, queste sono le 4 gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Panatinaikos-Olympiacos

Monaco-Clermont

Liverpool-Brentford

Roma-Cagliari

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis sulle scommesse di oggi

la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 16 gennaio 2022. Si tratta di una quaterna a quota 9, con inizio alle ore 15:00 di oggi

Panatinaikos-Olympiacos: X2 e multi-gol 2-3

Monaco-Clermon: multi-gol casa 2-3

Liverpool-Brentford: multi-gol casa 2-4

Roma-Cagliari: multi-gol casa 2-3

