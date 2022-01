Milan: per rinforzare la difesa si pensa ad un importante centrale olandese

Il difensore olandese è uno dei prospetti più “pronti” del panorama europeo, e da ciò che arriva vorrebbe venire a giocare in serie A da subito. Su di lui c’è forte il Milan che lo segue con grande attenzione e che a breve deciderà se acquistarlo subito o rimanere in attesa. Il centrale del Lille però, è un obiettivo concreto anche di molte altre squadre europee e quindi, se i rossoneri non vogliono rischiare di perdere il forte difensore, devono muoversi velocemente.

Emergenza difesa

La caccia al difensore rimane sempre aperta in casa Milan. Il club rossonero nelle ultime settimane sta giocando in difesa, addirittura senza due dei suoi uomini più importanti. I risultati per ora sono stati comunque positivi, ma se il club milanese non vuole rischiare di perdere nuovamente il treno per il titolo, il reparto difensivo, va assolutamente rinforzato. In difesa infatti, i rossoneri hanno perso Simon Kjaer – out sino al termine della stagione – e Tomori, che dopo l’ennesimo stop rientrerà solo a metà febbraio. La doppia assenza è pesante e se il Milan non vuole rischiare di perdere punti importanti, ha urgente bisogno di almeno un paio di innesti in difesa.

Il club si sta muovendo su più fronti e sta seguendo in primis la crescita di un difensore già apprezzatissimo in tutta Europa. Stiamo parlando del difensore centrale olandese che attualmente milita nel Lille. Il difensore Orange è il punto fermo della retroguardia del squadra transalpina ed anche in Champions League, nelle scorse settimane, ha mostrato tutto il suo valore. Il suo presidente lo ha apertamente dichiarato incedibile, ma in molti pensano che lo abbia fatto solo per far salire il prezzo del cartellino.

Sven Botman è un elemento già pronto per le grandi platee e in una big come il Milan, l’olandese potrebbe starci benissimo. Il centrale non è sfuggito nemmeno ad altri club importanti, e quindi i rossoneri, se vogliono acquistarlo, devono muoversi in fretta.

la Serie A e il Milan sono nel mirino dell’olandese

Quello italiano è un campionato che affascina molti calciatori e l’olandese è uno di questi. Botman è un centrale forte fisicamente, abile in marcatura e dall’ottima tecnica individuale, caratteristiche che in Italia sarebbero apprezzatissime da qualsiasi club. Queste sue caratteristiche tecnico-fisiche ovviamente, piacciono molto a Stefano Pioli, che vorrebbe quindi portarlo subito a Milano, per inserirlo nel suo scacchiere difensivo.

Il Milan ha più volte provato ad approcciare il Lille, sapendo che la squadra francese ha necessità di vendere ma per ora i transalpini si sono sempre defilati. La quotazione del difensore si aggira intorno ai venti milioni di euro e, malgrado le pretendenti non manchino, il Milan al momento sembra sia stata la squadra che si è avvicinata di più a quella che era la richiesta iniziale del Lille. L’olandese forte dell’interesse palesato dai rossoneri, sta spingendo per la cessione immediata e quindi l’affare è veramente ad un passo dalla chiusura.

L’obiettivo finale di Botman ovviamente è quello di arrivare ad acquisire un posto stabile in nazionale, dove per ora non è ancora mai stato convocato.

Botman ha già chiesto già informazioni sia sulla Serie A, che sul club milanista e ad oggi, il matrimonio sembra veramente molto vicino.