Il Napoli sembra finalmente aver risolto il problema della fascia sinistra e Spalletti a breve, potrà finalmente contare, su un giocatore che lui stesso apprezza moltissimo.

Napoli: Le ultime due prestazioni non hanno convinto

Il Napoli domenica scorsa, è tornato al successo in campionato grazie ad una vittoria di misura contro la Sampdoria, grazie al gol in acrobazia di Petagna, alla sua seconda rete stagionale. Gli azzurri così, hanno mantenuto il terzo posto in solitaria, restando comunque sulla scia di Inter e Milan. Positivo l’esordio con la nuova maglia, del neo acquisto di gennaio Tuanzebe, subentrato a dieci minuti dalla fine al posto di Ghoulam e sembrato decisamente già sul pezzo. Giovedì però, nella gara di Coppa Italia, è successo l’inverosimile. Il bel Napoli che domenica contro la squadra di D’aversa, era sembrato una squadra compattissima, ha finito col subire un sonoro 5 a 2 casalingo, contro la Fiorentina di Italiano. Spalletti, non ne ha fatto drammi, ma pretende giustamente, che la squadra torni subito concentrata, sui prossimi impegni.

Le tante assenze pesano sulle prestazioni del Napoli

Il tecnico dei partenopei, al momento sta facendo fronte a tantissime assenze ma ora, viste le ultime notizie, può tornare a sorridere. Per la gara di oggi infatti, sembra certo il recupero di Osimhen che, con ogni probabilità, sarà a disposizione del tecnico e potrà scendere in campo, già dal primo minuto. Nel frattempo il club, sta studiando con attenzione il mercato e sa bene che l’organico, ha bisogno di alcuni innesti. In attacco ad esempio, i partenopei devono assolutamente intervenire per coprire il reparto che a luglio, sarà orfano del partente Insigne.

Napoli, un giocatore può diventare fondamentale

Il Napoli finalmente, dopo tantissimo tempo ha riabbracciato Ghoulam e dopo quasi due anni, può tornare a godersi le prestazioni dell’esterno algerino. La forma fisica, considerato il lungo stop, non essere certo al top,ma la continuità che gli sta concedendo Spalletti potrebbe risultare fondamentale, per permettergli di ritrovarsi definitivamente. Prima di Juventus-Napoli infatti, l’algerino aveva giocato soltanto quattro spezzoni di pochi minuti e questo non lo aveva di certo aiutato a ritrovare il ritmo partita.

La nuova vita di Fauzi

La “nuova vita” di Ghoulam quindi, può diventare una risorsa fondamentale per Spalletti, specie in vista, della seconda parte del campionato. Il terzino sinistro, grazie alla partita disputata contro la Fiorentina, ha raggiunto le 207 presenze in maglia azzurra, superando Crippa e Posio (entrambi nella top 40 della storia del Napoli per gare in azzurro).

Il risvolto clamoroso

La partenza di Ghoulam a fine stagione, fino a qualche settimana fa, era data per scontata ma adesso, potrebbero prendere forma dei risvolti clamorosi, in ottica futura. Il terzino sinistro, autore di tre prestazioni convincentissime, non sta affatto facendo rimpiangere Mario Rui ed il suo rinnovo contrattuale ora, non sembra più una chimera. De Laurentiis alla luce di quanto visto nelle ultime uscite, potrebbe offrire all’esterno un prolungamento di contratto, ma probabilmente per far si che questo possa avvenire, Fauzi dal canto suo, dovrà essere disposto a rivedere, in maniera significativa, la cifra che percepisce attualmente.