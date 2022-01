Laura Cremaschi show: la “sexy Bonas” di Bonolis è un vero fiume in piena

Il fortunatissimo programma di Bonolis, AVANTI UN ALTRO, continua a riscuotere grande successo e anche di sera; l’audience del programma, malgrado lo spostamento di programmazione, non è per niente calata, anzi… La bellissima Laura Cremaschi, ormai è parte integrante del programma ed anche sui social, continua ad incantare i suoi fan, con alcuni scatti da urlo, che la mostrano in tutto il suo splendore

Un successo senza fine in un mix perfetto. Le show girl sono sempre più belle e brave e le loro peculiarità come l’aspetto, il livello culturale, la simpatia, le rendono sempre più degli elementi fondamentali per le varie trasmissioni. Paolo Bonolis è come sempre uno dei presentatori più premiato dagli ascolti ma i meriti sono anche delle persone che collaborano con lui. Sicuramente il presentatore ha dalla sua, oltre alla bravura in conduzione, anche la fortuna di aver trovato da subito, una spalla come Luca Laurenti, che tanto ha contribuito al suo successo. Il successo di Bonolis però ha anche un altro artefice: le tante belle donne che interagiscono con lui, in ogni programma che presenta. Tutte donne bellissime e molto apprezzate dal pubblico di tutte le età.

Fra tutte quelle che in questi anni, hanno collaborato con il valido presentatore, è impossibile non citare, la splendida Laura Chremaschi. Sguardo ammaliante, fisico curato e allenatissimo con forme che conquistano al primo sguardo, la bionda show girl è una vera e propria forza della natura. Avvenenza che dallo schermo si sposta anche sui social, dove la bellissima Laura, allieta spesso i suoi fans, con foto da urlo. La sua pagina Instagram è un vero e proprio contenitore di splendide immagini, che la giovane influencer, è sempre pronta a regalare ai follower. Proprio l’ultimo post, pubblicato ieri sera, in occasione della prima puntata serale, ha lasciato tutti senza parole.

Laura Cremaschi, il vestito trasparente è pazzesco: che foto!

Occhi chiari che parlano da soli , guanti scuri e un vestito pazzesco per lo scatto che ha incantato tutti, romanisti e non. Si perchè la show girl è nata a Bergamo ma non ha mai nascosto la sua passione per i colori giallorossi, fin da quando si scriveva sul seno e sul fondoschiena i risultati della sua Roma. Il profilo della giovane influencer ormai ha raggiunto il milione di follower, cifra tonda per una donna che però, dalla sua, non ha solo bellezza. Ama viaggiare, adora la cucina, va matta per il fitness, e i risultati sono evidenti.

L’ultima foto postata, in ordine cronologico però, avrà fatto correre un brivido sulla schiena dei fan. Il suo abito infatti, mostra un décolleté invidiabile ed evidenzia le splendide forme che l’influencer, mostra fiera. Il resto è nelle storie del suo profilo, con i video dell’ultima puntata di “Avanti un altro” che la fanno da padrone. La bella e sexy, tifosa romanista, ha veramente tutto per sfondare definitivamente. Il suo viso buca lo schermo ed il suo sguardo ammaliante arriva dritto al cuore degli italiani, sempre pronti a riempire la sua pagina di commenti entusiasti. Basta scorrere tra i suoi scatti, per accorgersi di quanto la splendida Laura, sia amata dai suoi fan.