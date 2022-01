Colpo Inter: arriva dalla Bundesliga, il rinforzo per Inzaghi

L’Inter dopo il pareggio di Bergamo, che le ha fatto perdere provvisoriamente la testa della classifica, non vuole fermarsi e potrebbe ufficializzare, nelle prossime settimane, un nuovo colpo in entrata. Dall’estero, infatti, giungono notizie molto positive.

L’Inter continua ad inanellare risultati positivi e prosegue, settimana dopo settimana, nel suo entusiasmante percorso di crescita. Percorso che l’ha condotta, fino ad ora, a conquistare uno scudetto, una Supercoppa italiana ed una qualificazione agli ottavi di finale di Champions. I nerazzurri, guidati ora da Inzaghi, non sembrano aver minimamente perso, la mentalità vincente trasmessa da Conte. L’obiettivo, adesso, è confermarsi in Italia, provando a conquistare il secondo titolo di fila e proseguire il più possibile il cammino in Europa.

La dirigenza, per dimostrare la riconoscenza verso quanto fatto da Inzaghi, starebbe valutando il rinnovo del tecnico, con ulteriori importanti investimenti sul mercato. Mentre si parla di un incredibile approdo di Dybala in nerazzurro a partire dalla prossima stagione, dall’estero arrivano conferme del prossimo acquisto in casa Inter.

Inter, segnali chiari e importanti

L’esclusione di Ginter dagli 11 titolari , potrebbe risultare una notizia come le altre ma, vista in ottica mercato, rappresenta una clamorosa indiscrezione. Il tedesco, infatti, è finito in panchina per la prima volta in stagione in occasione del match tra il suo Borussia Moenchenglabdach e il Bayer Leverkusen. L’Inter, da tempo, sta studiando il difensore considerato un elemento ideale per rinforzare la rosa di Inzaghi. Il club tedesco, considerata la situazione, vorrebbe vendere il proprio giocatore già in questa sessione invernale di calciomercato e lo avrebbe offerto all’Inter.

Un altro chiaro segnale è rappresentato dall’acquisto di Friedrich, difensore centrale classe ’95, che si è legato ai Fohlen fino al 2026. Prelevato dall’Union Berlino , il nuovo acquisto, dovrebbe essere l’erede designato di Ginter.

Concorrenza in vista

Il club nerazzurro è chiamato, quindi, a chiudere velocemente la trattativa con il Borussia Moenchenglabdach, per evitare che si possa creare un’asta per il giocatore. Si sarebbe, infatti, parlato di un interessamento del Napoli ma, nonostante ciò, l’Inter rimane la principale candidata a chiudere l’operazione.