Chiara Nasti, il top è leopardato: il décolleté è da urlo

Chiara Nasti sempre più hot su Instagram: l’influencer si mostra con un completo leopardato che non nasconde nulla. Le foto della splendida compagna di Zaccagni lasciano senza fiato.

La nuova wag più amata d’Italia? Senza dubbio, Chiara Nasti. L’ex compagna di Nicolò Zaniolo, passata da qualche tempo, sull’altra sponda del Tevere e ora, felicemente fidanzata, con Mattia Zaccagni, continua a stupire i suoi fan conquistandoli sui social con foto bollenti, sempre più calde e provocanti. Il suo ultimo scatto, in cui appare con un completo che non nasconde praticamente nulla, esaltando il suo fisico stratosferico, ha fatto il pieno di like, in in pochissimi minuti.

Ormai da mesi innamorata del neo esterno sinistro della Lazio, Chiara ha ricevuto grandi felicitazioni per la nuova storia d’amore, specie da parte dei suoi familiari, che hanno promosso senza riserve l’ex trascinatore dell’Hellas Verone. Lo ha confermato in una serie di interventi su Instagram Angela Nasti, la splendida sorella di Chiara, a sua volta ex fidanzata di un altro calciatore di Serie A, Kevin Bonifazi.

“Ho un bellissimo rapporto con Mattia“, ha dichiarato senza nascondersi Angela, davvero contenta per l’amore trovato da Chiara. Per rimarcare poi la differenza con altri suoi ex fidanzati, ha lanciato una frecciatina, che in molti hanno collegato proprio a Zaniolo: “In passato non ho mai legato con nessuno. Ma lui è davvero una bella persona“. Parole confermate anche dalla stessa Chiara, che più volte sui social ha sottolineato quanto Mattia sia speciale per lei. Talmente speciale, da dedicargli ogni foto. Anche la più piccante…

Chiara Nasti con un top leopardato: sexy e irresistibile

Sorriso smagliante, completo leopardato e fisico da urlo in primissimo piano. Chiara ha voluto esagerare con l’ultima galleria di foto su Instagram, e ha fatto sognare i suoi fan. Le foto sono davvero piccanti, e hanno scatenato l’entusiasmo tra i suoi follower, specialmente tra i maschietti. Non sono mancati anche commenti maliziosi: “Sembra la latteria soresina“. Il riferimento è chiaro ed esplicito.

“Workout Done“, scrive la splendida influencer, che regala sogni e pose pazzesche e super sexy ai suoi fan. E con una tuta del genere, tutti vorrebbero essere i suoi compagni di esercizi e di palestra, per poter ammirare da vicinissimo le sue forme estreme, già mostrate peraltro in altri scatti eccitanti in costume, specialmente nelle sue recenti vacanze di Natale a Dubai. In compagnia, ovviamente, della sua dolce metà, che da quando sta con lei sembra essere rinato anche in campo.