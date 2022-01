Dopo Insigne, il Napoli si prepara all’addio di della prima squadra altri tre giocatori importanti nella rosa. L’obiettivo sta attuando una vera e propria rivoluzione per il futuro, ma questo comporterà anche diversi sacrifici.

Dopo l’addio di Manolas, tornato in patria all’Olympiacos, e quello imminente di Insigne che a giugno approderà al Toronto, le partenze in casa Napoli potrebbero non finire qui. La società ha come nuovo obiettivo il contenimento del monte ingaggi e, per questo motivo, molti giocatori sono destinati a lasciare la squadra. Nel frattempo, gli azzurri scenderanno in campo oggi pomeriggio contro il Bologna, con Spalletti che ha recuperato quasi tutti gli indisponibili, ultimo Zielinski che dovrebbe aggregarsi oggi al gruppo e raggiungere i compagni in Emilia. Out solo i tre impegnati in Coppa d’Africa Koulibaly, Anguissa ed Ounas.

Napoli, quanti giocatori in partenza

Un altro top player che potrebbe lasciare i partenopei è Mertens. Il belga, totalizzando 280 presenze e 108 gol, è diventato una bandiera del club azzurro ma non è da escludere un suo addio a fine stagione. L’attaccante vorrebbe restare, il Napoli ha un’opzione per prolungare fino al 2023 ma per farlo dovrebbero essere riviste le cifre dell’accordo. Certo della partenza è, invece, Ghoulam che con i suoi 3,5 milioni di euro di stipendio grava molto sulle casse azzurre. Sulla lista dei partenti, infine, si sono aggiunti Ospina e Malcuit. In scadenza di contratta a giugno c’è anche Juan Jesus che, però, sta convincendo Spalletti e non è da escludere una sua permanenza.

Top player in entrata

Sta prendendo corpo, nonostante le uscite, anche il mercato in entrata del Napoli. La società sta studiando il giusto colpo da regalare a Spalletti per competere, fino alla fine, nella lotta scudetto. In attacco, con Boga approdato all’Atalanta, la dirigenza potrebbe puntare forte su Muriel. L’arrivo dell’ex Sassuolo, infatti, diminuisce ulteriormente l’utilizzo del colombiano, in cerca di spazio e nuovi stimoli. L’operazione non è semplice considerato il costo elevato del cartellino, circa 30 milioni, ma il Napoli tenterà uno sforzo.