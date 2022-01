Fiorentina: dalla Premier arriva un’offerta shock per una delle stelle viola

La Fiorentina quest’anno sembra aver trovato la strada giusta per tornare a far parte del novero delle prime, ma i suoi talenti, li hanno notati in tanti e se le grandi squadre li chiamano, diventa difficile trattenerli. E’ dalla Premier, che arriva la prima offerta, ed è un’offerta shock…

La Fiorentina, dopo il rocambolesco successo in Coppa Italia contro il Napoli, sembra aver subito ritrovato quella serenità apparentemente smarrita dopo la disfatta di Torino. Il match del Diego Armando Maradona, è stata l’occasione per vedere all’opera, entrambi i neo-acquisti del mercato invernale. Piatek è andato immediatamente a segno dopo essere subentrato a gara in corso, e Ikonè si è reso protagonista dell’assist del definitivo 2 a 5.

L’andamento della gara ha offerto, nelle considerazioni post partita, molti spunti positivi da cui ripartire anche in campionato. Per puntellare la squadra intanto, la dirigenza viola si sta continuando a muovere sul mercato in entrata, ma non si può solo comprare. La società infatti, sta valutando con attenzione, la rosa che Italiano ha a disposizione e sta decidendo insieme allo stesso mister, quali e quanti sono, i calciatori da cedere.

Fiorentina, assalto inglese al talento viola

Secondo le ultime indiscrezioni, il Newcastle avrebbe messo gli occhi su Nikola Milenkovic, difensore centrale della viola, per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Il club inglese dopo il cambio di proprietà, gode di grandissime risorse economiche e sembra seriamente intenzionato ad acuisire le prestazioni del forte difensore della Fiorentina. Il principe saudita Mohammed Bin Salman, sta cercando di risollevare immediatamente le sorti del club bianconero e vuole investire subito per cercare di sfruttare al meglio, questa finestra di mercato. I magpies hanno già ufficializzato gli acquisti di Wood e Trippier, ma non sembrano intenzionati a fermarsi. La viola ha valutato il proprio difensore circa 45 milioni di euro, provando forse a sfruttare le infinite possibilità economiche della nuova proprietà del club inglese, sperando però che la richiesta venisse rifiutata ed invece, dalle prime indiscrezioni, sembra proprio che la proprietà non abbia desistito.

Niente sconti

La Fiorentina però, ora deve prendere una decisione, valutando attentamente la situazione. Il club non avrebbe alcuna intenzione di svendere i propri talenti e in caso di partenza, vorrebbe monetizzare quanto più possibile. Per il momento la situazione è in stand-by ma a breve l’offerta del Magpies si paleserà e la decisione dovrà essere presa in maniera concreta. Nel frattempo resta da risolvere al più presto, la situazione Vlahovic. Il serbo, intervistato nel pre-gara di Napoli-Fiorentina, ha ignorato una domanda sul suo futuro dichiarando di pensare solo a giocare, ma tutti sappiamo che la sua cessione è pressochè scontata e imminente e quindi non rimane che attendere i prossimi giorni, per vedere come la situazione si svilupperà.