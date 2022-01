Sanremo si avvicina: per quale squadra tifano i cantanti in gara

I cantanti di Sanremo 2022 per quale squadra tifano? Sono 25 gli artisti in gara al festival di Sanremo; Tutti sono stati scelti con attenzione da Amadeus, ed alcuni di loro sono dei tifosissimi di una squadra di serie A…

Il festival di Sanremo è alle porte e tutto il circo che ruota intorno alla più importante manifestazione canora italiana, ha preso già il via da tempo. Tutto ciò che circonda l’organizzazione del Festival attrae chiunque e crea curiosità anche a chi magari non lo seguirà nemmeno in una serata. L’evento si svolgerà nella prima settimana di febbraio e sarà molto probabilmente l’ultimo condotto da Amadeus. Il presentatore e direttore artistico della manifestazione, è di assoluta fede interista, tanto da aver chiamato suo figlio Josè, in onore di Mourinho.

Amadeus ha formato un bel cast, composto da 25 elementi, alcuni dei quali, grandi “senatori” , ovvero personaggi che hanno fatto la storia della musica, e altri giovani promesse, malgrado abbiano già un grande seguito.

Tra i giovanissimi uno dei più apprezzati è sicuramente Sangiovanni. L’ennesimo prodotto di Amici arriva quest’anno al festival di Sanremo con grandi ambizioni. Come è noto, quasi tutti i cantanti che vincono il contest di Canale 5, partecipano direttamente al festival della musica italiana e quindi lui, quest’anno ci sarà. Il giovane artista non ha mai fatto mistero della sua fede milanista; va spessissimo allo stadio proprio per tifare i rossoneri. e molti dei suoi fans sperano che, la sua passione per il calcio, gli porti fortuna anche per Sanremo.

Tra i cantanti famosi, tanti ritorni a Sanremo

Sono molte le curiosità che legano i cantanti al mondo del calcio. Una di queste riguarda Giovanni Truppi. L’artista infatti, qualche tempo fa, dedicò un brano proprio allo sport più amato dagli italiani. In quel brano intitolato La Domenica, Truppi raccontava che spesso le persone, proprio nel giorno festivo per antonomasia, finivano per litigare e lo facevano sempre per motivi legati al calcio.

Le canzoni con il “pallone” protagonista, vengono spesso usate dalle trasmissioni televisive che parlano di sport e spesso molti artisti dedicano proprio agli attori del calcio brani a volte bellissimi. Gianni Morandi ad esempio, dedicò un brano, intitolato l’Allenatore ad un allenatore conosciutissimo per la sua veracità: Carlo Mazzone. Il tecnico romano, allenò diverse volte il suo amato Bologna e lui per questo ha voluto dedicargli una canzone. La fede del cantante per i rossoblù è ormai nota da tempo. Il Gianni nazionale, quest’anno, vivrà probabilmente la sua ultima esperienza al festival e vuole godersela fino in fondo. Lo stesso cercheranno di fare anche, la bravissima Iva Zanicchi, tifosa del Bologna anche lei e Massimo Ranieri, napoletano verace e tifoso convinto della squadra partenopea.

Il calcio non è più uno sport, solo per uomini

Il calcio ormai non è più uno sport per soli uomini e quindi, anche le lady della musica nostrana, si sono rivelate a sorpresa tifosissime di calcio. Molte di loro, sono state spesso coinvolte attivamente in alcune manifestazioni e molte altre lo saranno negli anni a venire. Sempre più spesso infatti, le lady della canzone italiana vengono invitate alle finali di Coppa Italia, per cantare l’inno nazionale. La splendida cantante salentina Emma Marrone ad esempio lo ha fatto solo qualche anno fa e non ha mai nascosto il suo grandissimo attaccamento che ha sia alla Juventus e sia alla nazionale italiana.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Mediaset risponde con una “bomba”

I cantanti di Sanremo, dunque, alternano tifo e buona musica. Il loro gol sarà entrare nelle hit parade dai primi di febbraio.