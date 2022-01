Un fisico pazzesco e un sorriso smagliante: ecco Claudia Ruggeri, la nuova top girl che fa impazzire i propri fans sui social e che ha già conquistato, i tifosi della sua Magica Roma.

La poliziotta più sexy d’Italia continua a regalare sogni ai suoi fan. Claudia Ruggeri, celebrità della tv italiana, lanciata da un’icona del mondo dello spettacolo come Paolo Bonolis, continua a sorprendere sui social. E non solo per le sue foto sexy, ma anche per delle immagini che fanno davvero innamorare anche i più diffidenti.

D’altronde, Claudia è riuscita a far innamorare i suoi fan ormai da anni, e non solo grazie ai social. Agli ordini del noto presentatore e showman romano già ai tempi di Ciao Darwin, è diventata famosissima nel programma Avanti un altro, dove ha vestito per tanti anni i panni, molto succinti, della sexy poliziotta. Un ruolo che le si addice alla perfezione.

Tra l’altro, la bella Claudia è anche legata a Bonolis da rapporti familiari. Suo marito è infatti Marco Bruganelli, fratello di Sonia, la famosissima moglie del presentatore romano. Tutto in famiglia, dunque, per Bonolis, che ha intravisto nella cognata un talento smisurato. Nonostante, tra l’altro, sia calcisticamente una sua grande rivale.

Claudia Ruggeri: un sorriso per Mourinho

Cosa lega Bonolis e Ruggeri calcisticamente? Un nome, un cognome, un soprannome unico: José Mourinho, lo Special One. Se per il conduttore però il portoghese è un idolo assoluto e tale rimarrà per sempre, avendogli regalato la gioia calcistica più grande della sua vita, il Triplete del 2010, incancellabile e irraggiungibile, per Claudia in questo momento è un eroe in lavorazione.

La splendida showgirl è infatti una tifosa della Roma. E di quelle davvero accanite. Il suo supporto non lo fa mai mancare alla formazione giallorossa, che pure in questi anni non le sta regalando incredibili gioie.

Anche in questa stagione, iniziata in maniera eccellente, le cose non stanno andando come dovrebbero. Nonostante la garanzia Mou, infatti, la Magica continua a faticare e ha già collezionato una serie di risultati shockanti, su tutti il clamoroso 6-1 in Conference League con il Bodo-Glimt e il clamorosissimo 3-4 contro la Juventus arrivato dopo essere passati in vantaggio per 3-1. Delusioni che lo Special One dovrà cancellare, magari con l’aiuto di Claudia. Che è tornata a sorridere, e che con la sua bellezza potrà cambiare l’umore anche a tutti i tifosi che la seguono ogni giorno.