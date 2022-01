Mercato Juventus, assalto ad un big del PSG: affare ad un passo

Il mercato della Juventus, ultimamente, ruota intorno al possibile addio di Dybala. Nel frattempo il club sta lavorando ad un acquisto top.

La Juventus si lascia alle spalle la pesante sconfitta subita in Supercoppa italiana, trionfando in casa contro l’Udinese. I ragazzi di Allegri, nonostante una partita tutt’altro che brillante, si sono imposti per 2 a 0 grazie alle reti di un polemico Dybala e McKennie. Il numero 10, dopo aver realizzato la rete del momentaneo 1 a 0, non ha esultato rivolgendo uno sguardo provocatorio verso la tribuna.

Il gesto dell’argentino sembra quindi confermare l’atmosfera tesa che si respira in casa Juventus. La dirigenza bianconera resta comunque vigile sul mercato, monitorando un possibile colpo in entrata che potrebbe scatenare l’entusiasmo dei tifosi.

Mercato Juventus, si guarda in casa Psg

La Juventus osserva attentamente l’evolversi delle vicende in casa Paris San Germain. Oltre all’ormai noto interesse dei bianconeri per Icardi, sta circolando prepotentemente , nelle ultime ore, il nome di Paredes. Il centrocampista argentino fatica a ritagliarsi uno spazio da protagonista, complice l’abbondanza di campioni nel reparto. I bianconeri, quindi, vorrebbero approfittare dello scarso impiego del giocatore per convincerlo a trasferirsi a Torino.

La Juventus ha individuato, infatti, Paredes come il sostituto perfetto di Arthur. Il brasiliano ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in Premier, all’Arsenal e attende solamente il via libera del proprio club. L’obbiettivo della dirigenza bianconera resta quello di acquistare il nuovo centrocampista con la formula del prestito senza obbligo di riscatto.

Il profilo perfetto

La Juventus è, da tempo, alla ricerca di un centrocampista per sbloccare anche il mercato in uscita. L’arrivo di una nuova pedina comporterebbe di fatto la cessione di Arthur. Uno dei nomi in cima alla lista delle preferenze è Guimaraes, per il quale, però, il Lione spara altissimo: 45-50 milioni di euro. Sono stati fatti dei sondaggi anche per Renato Sanches e Ruben Neves mentre, per quanto riguarda Paredes, è arrivata la disponibilità dell’entourage del giocatore al trasferimento. Resta da raggiungere l’accordo con il club parigino, non del tutto convinto dalla formula del prestito.