Roma, scoppia il caso: l’attaccante vuole cambiare aria

La Roma si sta pian piano ritrovando ma il suo attaccante non è soddisfatto. La punta malgrado l’impegno costante, comincia a guardarsi intorno perché non vuole continuare a perdere tempo prezioso, con una squadra che sta faticando troppo ad imporsi.

La società giallorossa, anche quest’anno, ha un ottima rosa, ma Mourinho non sta ancora riuscendo a trasmettere ai suoi giocatori, una mentalità vincente. Anche ieri, malgrado i tre punti conquistati, la Roma non ha di certo brillato, dal punto di vista del gioco e oltre ai tifosi ora anche diversi giocatori, cominciano a spazientirsi.

La Roma ha tutti ottimi giocatori nel reparto offensivo, ma proprio per questo motivo, Josè Mourinho ogni volta che deve scegliere, l’attaccante da schierare al fianco di Abraham, fa fatica e rischia comunque di scontentare qualcuno. Ne sa qualcosa il “faraone”, che in questo gioco delle parti, ha praticamente perso il posto da titolare. Stephan El Shaarawy infatti, nelle ultime settimane, ha giocato veramente con il contagocce, ma l’ex Milan sa bene che se vuole avere qualche chance di tornare in Nazionale, dovrà assolutamente ricominciare a giocare con maggior continuità.

Gli spareggi per i playoff della Nazionale infatti, stanno già mettendo in pre-allarme, tutti gli azzurri convocabili e il “faraone” è uno di questi. Mancano solo un paio di mesi alle gare che decideranno le sorti della nostra nazionale e i calciatori papabili di convocazione, in questo periodo dovranno giocarsi tutte le loro carte.

Una maglia a tutti i costi per l’azzurro

L’esterno della Roma è ora davanti a una scelta importante. Rimanere in maglia giallorossa e giocarsi le proprie carte nella capitale, ma con il serio rischio di rimanere ai margini del progetto, perdendo il treno nazionale, oppure accettare una nuova sfida altrove. La scelta per Stephan non sarà facile. Il “faraone” dopo la vantaggiosa esperienza cinese, era tornato a Roma un anno fa, con la convinzione di poter tornare a far bene, anche nella capitale e cosi è stato.

El Shaarawy, in quest’ultimo anno in giallorosso, è quasi sempre stato decisivo ed ha contribuito tantissimo, anche alle diverse vittorie che la Roma ha conquistato nel girone d’andata. L’attaccante di origine milanese in questa seconda parte di carriera ha avuto un’evoluzione importante, passando da prima punta a trequartista ad esterno a tutta fascia e lo ha fatto senza mai sfigurare. Nell’ultima gara era ancora alle prese con i postumi di un infortunio e quindi non ha potuto giocare, ma l’esterno non è più la prima scelta e lo sa bene. Il tempo stringe e Stephan sa bene che, se vuole veramente provare l’assalto alla nazionale, non può continuare a rimanere in panchina.

Le alternative che offre il mercato

L’alternativa alla Roma c’è e non è nemmeno così celata. La Fiorentina ha sempre apprezzato l’esterno giallorosso e lo ha cercato a più riprese, anche se poi non è mai riuscita a chiudere l’affare. La Roma sarebbe restia, a cedere il suo talento ad un altro club che lotta con i giallorossi per un ingresso in Europa, ma El Shaarawy vuole giocare e quindi, come si suol dire, potrebbe anche mettersi di traverso. Il faraone comunque, ha estimatori anche all’estero e, specialmente in Spagna, Valencia e Siviglia stanno monitorando con attenzione la situazione, per muovere i loro passi.