Inter, un nuovo arrivo a San Siro: è un vero e proprio big, clamoroso

L’Inter prosegue il suo casting per gli attaccanti, Simone Inzaghi sta facendo i conti con una dirigenza che quotidianamente lo aggiorna sulle trattative. Il tecnico vorrebbe sicuramente un elemento in più, la Serie A e la Champions League sono obiettivi da non fallire nel prossimo futuro.

L’ottimo andamento dei nerazzurri in campionato fa capire le intenzioni future della società. Marotta sente l’aria di shopping ma sa che non si possono spendere cifre esagerate ed il motivo è abbastanza noto, l’Inter deve valutare e capire bene quali potrebbero essere i calciatori utili più per il futuro che per il presente.

La dirigenza e il tecnico però non si lasciano scoraggiare, insieme possono lavorare per avere calciatori nell’immediato oppure per ottenerli a luglio, come nel caso di Onana che sarà l’erede designato di Handanovic. Le formule alternative sin da subito non mancano nemmeno, il settore offensivo è quello che maggiormente regala emozioni ai tifosi. Gli attaccanti dell’Inter segnano e fanno segnare, l’impressione è che i nerazzurri hanno ancora qualcosa da fare proprio lì davanti.

Il quadro delle punte al momento racconta i fattori anagrafici di Edin Dzeko, che ha superato le attese ma ha pur sempre un’età considerevole da mettere in conto. Joachim Correa invece è l’unico ad avere qualche certezza per il futuro, al contrario di un Lautaro Martinez che potrebbe partire a fronte di un’offerta davvero considerevole. Alexis Sanchez è in ripresa ma si gioca la riconferma in sei mesi. Marotta e soci, dunque, valutano nuovi ingressi lì davanti.

Le opzioni per il futuro in casa Inter, gente di rientro o talenti da svezzare

L’Inter potrebbe decidere di puntare sulla linea verde. Gli attaccanti italiani sono i privilegiati, i nerazzurri ne controllano due dal futuro assicurato. Sebastiano Esposito sta avendo un’esperienza formativa al Basilea, nel torneo svizzero e in Conference League il calciatore italiano ha trovato spazio e soddisfazioni. È un classe 2002, sicuramente un elemento utilissimo proprio con il passare del tempo.

Andrea Pinamonti ha un’altra situazione da monitorare. All’Empoli ha ritrovato gamba e fiducia e per caratteristiche tecniche può ben sposarsi nel gioco di Simone Inzaghi. Il centravanti tornerebbe di corsa a Milano a gennaio, ma sarà difficile strapparlo all’Empoli, a meno di non offrire qualche contropartita.

L’interesse verso il Sudamerica ha portato invece l’Inter a valutare due profili dal Penarol. Entrambi gestiti dal procuratore Lasalvia, ovvero Augustin Alvarez e Facundo Torres. Talenti diversi nei modi di giocare, ma pronti per uno sbarco in Europa. Il cartellino è da trattare con la società uruguaiana che al momento tiene ben stretti i suoi gioielli.