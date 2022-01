Napoli e Roma, è sfida sul mercato: nel mirino c’è proprio il forte torinese

Napoli e Roma si sono già messe sulle sue tracce e il forte giocatore torinese, che potrebbe essere un elemento importante da acquistare subito, si sta già guardando intorno. Giocate di classe e visione di gioco non mancano di certo al ventiseienne di Cinè, che si sente maturo per approdare ad una grande squadra e fare il definitivo salto di qualità.

Il talento di un giocatore, prima o poi, emerge sempre e sul bravo trequartista in tanti scommettevano, già qualche anno fa. Il ventiseienne di Cinè in questo campionato, sta finalmente dimostrando tutto il suo potenziale e lo sta facendo con colpi geniali e stoccate irresistibili, spesso decisive nelle gare che gioca.

Nella prima parte di stagione, il fantasista ha già dimostrato ampiamente il suo valore, portando tanti punti e altrettante soddisfazioni al suo Venezia. Il numero dieci lagunare è un punto fermo della squadra allenata da Paolo Zanetti, che lo ha spesso lodato per le sue grandi capacità tecniche e per la sue giocate, che mette sempre al servizio dei compagni. I lagunari sono ancora invischiati nella zona calda della classifica, ma i tifosi sono fiduciosi e sono convinti che grazie al loro Mattia, la quota salvezza arriverà presto.

Colpi e magie

Sono tanti i tifosi che arrivano al “Penzo” solo per vederlo in azione e Mattia Aramu questo lo sa bene. Il torinese è un talento vero e come tutti i giocatori di classe, per esprimersi al meglio, ha bisogno del pubblico che esulti per ogni sua prodezza. Mattia però è anche un giocatore di calcio che ha fatto la gavetta e che ora sogna una piazza ancora più numerosa, a cui mostrare tutti i suoi colpi.

Un elemento che piace a Napoli e Roma, chi lo prenderà?

Mattia Aramu è un grande rimpianto è del Torino. I granata infatti, lo hanno cresciuto nel loro settore giovanile e poi lo hanno lasciato partire, senza accorgersi delle grandi potenzialità che il giocatore aveva. Il talento però ha un carattere forte e malgrado l’esclusione dai piani tecnici del Toro, non si è perso d’animo e si è subito rimesso in gioco. Alla fine, anche se tardi, Mattia è sbocciato, come fanno tutti i talenti prima o poi e alla fine è arrivata anche la maturazione. Adesso la sua concretezza e la sua capacità di saper colpire, nei momenti opportuni, sono due delle sue migliori caratteristiche.

Mattia Aramu continuando con questo ritmo da rivelazione potrebbe presto salutare Venezia. Nonostante gli investimenti dei lagunari sul mercato, chiaramente l’offerta di un top club farebbe vacillare tutto e spostare l’asse. Gli osservatori al “Penzo” abbondano e seguono da vicino il talento lagunare, la cui quotazione sta salendo oltre i dieci milioni di euro.

Il Napoli – per modo di giocare – potrebbe tranquillamente accoglierlo in rosa, l’ambizione del talento italiano è diventare addirittura l’erede di Lorenzo Insigne, che quest’estate partirà in direzione Toronto.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Il top player saluta il Real Madrid

Non è da scartare l’opzione Roma, la squadra giallorossa spesso compra molti elementi che dalla zona sinistra puntano verso il centro. La rosa di Mourinho però ha bisogno di un calciatore alla Aramu che sappia sbloccare i match con decisione. La squadra che lo accoglierà in futuro avrà sicuramente un asso in più su cui puntare.