Laura Cremaschi bollente in rosso: scollatura profonda, décolleté in primo piano

Laura Cremaschi incendia il cuore dei suoi fan con una foto in rosso: la scollatura della Bonas è da capogiro.

La Bonas di Avanti un altro continua far breccia nel cuore dei telespettatori italiani, ma anche dei suoi follower su Instagram. Sempre più bella, sempre più in forma, sempre più provocante, Laura Cremaschi non nega ogni giorno scatti mozzafiato a chi la segue sui social. Foto eccezionali, di grande qualità e in cui vengono messe in mostra tutte le sue maggiori qualità. Ad esempio l’ultima: un ritratto da favola.

La super Bonas, tornata in televisione da poco nel noto programma televisivo condotto dall’interista Paolo Bonolis, regala sogni ai suoi fan. Dopo le tantissime fotografie che hanno testimoniato le sue vacanze di Natale a Dubai, con scatti in bikini e in costume davvero sexy e irresistibili, Laura ha voluto stavolta incendiare il cuore dei fan con il colore del fuoco: un rosso degno di eccitare qualunque toro.

Negli ultimi giorni si è parlato di lei soprattutto per una frecciatina con cui ha ‘infilzato’ nel serale di Avanti un altro l’attore e modello Alex Belli. Ma a cancellare ogni polemica con il collega e influencer è stata oggi la sua ultima foto. Uno scatto da migliaia di like in pochi minuti.

Laura Cremaschi, foto sexy su Instagram: fan impazziti

“Nel dubbio, vestiti di rosso“, scrive nella caption la bionda influencer a corredo di una foto che ha fatto girare la foto a tutti i fan. Rosso, un colore non comune: quello del fuoco, quello della passione, quello dell’amore. Come una novella Cappuccetto Rosso, ma senza cappuccio, la splendida Laura è diventata protagonista della favola più bella, quella che lei ogni giorno regala ai suoi follower.

Insomma, ancora una volta la Cremaschina, la Regina del Web, è riuscita a fare breccia nel cuore di tutti gli italiani. Di questo passo in breve tempo riuscirà a raggiungere rapidamente i numeri straordinari di alcune delle influencer italiane più famose al mondo, come Chiara Ferragni. E chissà quali altri orizzonti potrà raggiungere la sua carrera, già invidiabile ma pronta a catapultarla ai vertici del mondo dello spettacolo, con l’appoggio di una fanbase fedelissima e innamoratissima.