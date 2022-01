Mercato Milan, colpo in difesa: arriva un big dalla Premier

Il mercato del Milan sta viaggiando in una sola direzione e il rinforzo difensivo rappresenta ora, la vera priorità. Il nuovo Tomori, potrebbe arrivare nuovamente dalla Premier League.

La società rossonera deve assolutamente risolvere la questione riguardo il difensore centrale. Ad una decina di giorni dalla fine del calciomercato, i rossoneri non hanno ancora trovato una soluzione per rimpiazzare adeguatamente l’infortunato Kjear ed ora, anche Tomori, dovrà stare fermo ai box per un paio di mesi. Sembra essere sfumata l’ipotesi Botman, a causa delle richieste folli da parte del Lille, mentre sul fronte Bremer, il Torino aprirà ad una trattativa, soltanto nella sessione estiva di calciomercato.

Il Milan ha sondato, quindi, il terreno per Bailly del Manchester United e Diallo del Psg ma le trattative stentano a decollare. Il club deve, inoltre, prendere in considerazione l’ipotesi di un probabile addio a fine stagione di Romagnoli, il cui contratto scadrà a giugno e, al momento, la trattativa per il rinnovo non è decollata.

Mercato Milan, il rinforzo arriverà dalla Premier

Il Milan continua a guardare in Premier League in ottica calciomercato. Il club rossonero punta, infatti, a ripetere l’operazione Tomori, arrivato a gennaio dai Blues con la formula del prestito e riscattato per 28 milioni di euro. Maldini e Massara hanno messo nel mirino Tanganga, 22enne difensore del Tottenham. I primi contatti erano avvenuti a fine dicembre con l’agente del giocatore mentre, nelle ultime ore, è arrivato l’incontro con il club inglese.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI>>>Mourinho, attacco al mercato: da PSG e Real Madrid due super colpi

Gli Spurs hanno aperto alla cessione in prestito del giocatore, formula gradita ai rossoneri, ma vorrebbero delle garanzie sull’obbligo di riscatto (anche mediante il raggiungimento di determinati obiettivi). Paratici valuta il cartellino del giovane difensore sui 25 milioni di euro.

Cessione in prestito

L’arrivo imminente di un difensore centrale comporterà la cessione in prestito di Gabbia. Sul giovane rossonero, infatti, c’è forte l’interesse di Sampdoria e Cagliari, destinazioni gradite al giocatore. Nel frattempo potrebbe arrivare, a breve, l’annuncio del riscatto di Pellegri, pedina fondamentale per arrivare a Bremer (a giungo).