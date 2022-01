Carolina Calvagni posta una serie di foto da urlo. A beve potrebbe sbarcare in Serie A con il marito in una calda trattativa di mercato.

Tempo di mercato, di trattative, rumors e sogni. Non solo per i nomi che potrebbero arrivare in Serie A. Anche per le splendide compagne di molti di loro, attivissime sui social, spesso protagoniste di lavori in cui mostrano il loro fascino per la gioia dei fans. Carolina Calvagni è tra queste. Potrebbe ben presto arrivare in Serie A con il marito, in queste ore al centro di fitte telefonate destinate a cambiargli la carriera.

La bella argentina, biondissima, sui social non commenta, e attende gli sviluppi di un cambio drastico, che potrebbe immediatamente rendere ufficiale il trasferimento dall’Olanda all’Italia. Per lei però parlano le foto. Costumi minimal, abiti con profondi spacchi, un décolleté da urlo spesso messo in mostra negli scatti social.

E ancora le splendide vacanze, raccontate con una lunga serie di foto in costume che hanno fatto letteralmente esplodere le reazioni sul suo profilo Instagram. Ecco chi è Carolina Calcagni. Vive ad Amsterdam, ma potrebbe ben presto trasferirsi in una città caldissima, pronta ad accoglierla.

Carolina Calvagni: ore decisive per l’arrivo a Napoli, del forte difensore argentino

Appassionata di moda, di sport, soprattutto bellissima. Carolina Calvagni è la storica compagna di Nicolas Tagliafico, e la coppia nel mese di dicembre ha coronato il sogno del matrimonio. Fisico mozzafiato, viso angelico, e la grande disponibiltà a mostrare le sue forme sui social, fanno di lei, la prossima top-wags.

Potrebbe ben presto approdare in Italia insieme al marito, difensore dell’Ajax al centro di una trattativa con il Napoli. Il calciatore è stato nuovamente convocato da Scaloni nell’Argentina, ma nelle prossime ore potrebbe decidere di accettare la proposta arrivata da Giuntoli. I partenopei puntano forte sul calciatore argentino, e i tifosi approvano.

Con lui potrebbe arrivare la splendida moglie. La bellissima modella Argentina, ha un fisico esplosivo, ed è da sempre legata al calciatore, che ha seguito in tutte le sue esperienze sportive. A Napoli attendono entrambi, e dopo aver visto le foto della incantevole Carolina, hanno un motivo in più per festeggiare l’eventuale arrivo del calciatore.