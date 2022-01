Joana Sanz, foto da urlo: che dedica per il campione del mondo

Joana Sanz è una modella apprezzatissima e bellissima: sui social fa una dedica speciale al campione del mondo.

Eleganza, fascino, un fisico che non poteva passare di certo inosservato. Joana Sanz inchioda i fan agli schermi. Il mondo della moda si è accorto fin da subito di lei, che dalle passerelle è diventata famosa anche per la storia d’amore con un famoso calciatore.

I due sono inseparabili, si scambiano parole d’amore, dediche speciali. Si sono da poco trasferiti dopo la trattativa di mercato che ha riportato il calciatore “a casa sua”. In quella squadra che lo ha reso celebre, in una nazione che ha atteso lui e il ritorno di Joana Sanz, ritenuti due vere star.

Altissima, gambe da urlo, un fisico slanciato e un sorriso straripante. La splendida modella sui social posta le foto delle sue attività nell’ambito della moda e colpisce per un’eleganza innata. Se il marito alla presentazione al Barcellona si era presentato con un look non del tutto sobrio, lei ha stupito tutti. Stivali con tacchi altissimi, sguardo accattivante, bellezza da vendere. Ciò che colpisce è però l’ultima splendida dedica.

Joana Sanz, la splendida modella giura amore al marito calciatore

Non è solo la bellezza a colpire. Joana Sanz mostra la sua simpatia, l’attaccamento alle origini e a Dani Alves, fra i calciatori più vincenti della storia del calcio. Nell’ultimo post la modella ha mostrato una foto con la faccia buffa dell’esterno ex Juve, giurando fedeltà con il messaggio: “Amore incondizionato”.

I due mostrano le danze sfrenate, i look eleganti e anche quelli eccentrici, l’unione e la solidità del loro rapporto. La splendida modella nata a Tenerife fa il resto con le sue foto. Alta più di un metro e 80, incantevole, spesso intervistata anche per la capacità di svelare i segreti della coppia.

In una recente chiacchierata svelò ad un giornalista che il marito non è solo un grande calciatore, ma anche un campione a letto. Una dettaglio piccante, che testimonia il feeling fra i due. Per capire bene quanto sia fortunato l’esterno sia nel calcio che nella vita privata, basta dare un’occhiata alla pagina Instagram di Joana. C’è da restare a bocca aperta.