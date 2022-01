Sabrina Salerno svela i segreti della sua bellezza: le trasparenze incantano

Sabrina Salerno sui social svela i segreti di una bellezza incredibile, scatti sexy per la gioia dei fan che commentano: “Unica”.

L’ultima foto postata aveva lasciato tutti a bocca aperta. Maglia trasparente, forme in bella mostra, fan in delirio. Un fascino così travolgente quello di Sabrina Salerno, che unito ad un fisico allenatissimo ha spinto molti utenti a chiederle quale sia il suo elisir di bellezza.

La showgirl è cantante li ha accontentati. Senza rispondere ma mostrando in una galleria il suo vero e unico segreto. Cinque scatti in maglia nera, pantalone molto aderente e volto che conquista con uno sguardo ammaliante. Il resto lo fanno le trasparenze, ed è immediato un nuovo boom di commenti con complimenti, sorrisi, la richiesta di essere più presente nei salotti tv.

Sabrina Salerno, ancora una galleria da urlo

Sabrina Salerno si è mostrata in una delle sessioni di allenamento. Con i pesi in mano, sulla panca, e anche durante lo sforzo per tenersi fisicamente al top, la sostanza non cambia. La cantante è incredibilmente affascinante, ma ciò che colpisce è come sempre un décolleté unico e da sempre apprezzatissimo dai fans.

Commentano anche i vip. “Sembri una ventenne”, scrive Sandra Milo, mentre Alvise Rigo sottolinea in maniera simpatica le trasparenze. Apprezzamenti anche dal dj Cristian Marchi, ma più in generale i 5 scatti conquistano proprio tutti. Circa 700 commenti, molti complimenti, un delirio totale. La pagina Instagram raggiunge quota 1,1 milioni di followers. Il resto lo fanno gli scatti. Provate a dare un’occhiata e capirete i motivi per cui la Salerno è una delle donne più affascinanti ed amate della tv in Italia.