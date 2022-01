Conte saccheggia la Roma: il tecnico vuole un big di Mourinho

Conte guarda in casa Roma. Il tecnico degli Spurs avrebbe chiesto alla società, come rinforzo per gennaio, un talento dei giallorossi.

La dirigenza giallorossa sta costruendo, pezzo dopo pezzo, una squadra competitiva come richiesto dal tecnico Mourinho. Il mercato invernale ha regalato ai giallorossi due pedine importanti: Maitland-Niles, arrivato dall’Arsenal con la formula del prestito secco oneroso (di 500mila euro, più altri 500mila euro di bonus), senza opzione di riscatto e Sergio Oliveira prelevato dal Porto tramite un prestito oneroso di 1,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 13.

Il club deve, adesso, occuparsi del mercato in uscita. Secondo le ultime indiscrezioni, Conte starebbe pensando ad un talento giallorosso per rinforzare la sua rosa. La Roma valuta attentamente la proposta in considerazione del fatto che il rinnovo con il giocatore è ancora molto lontano.

Conte, pronto lo sgambetto a Mourinho

L’andamento incerto della stagione e l’arrivo di Sergio Oliveira hanno sensibilmente ridimensionato il ruolo di Veretout all’interno del progetto giallorosso. Il centrocampista francese, protagonista assoluto nella passata stagione sotto la guida di Fonseca, sta riscontrando numerose difficoltà e l’arrivo del portoghese potrebbe di fatto chiudere le porte al numero 17. L’ex Fiorentina, infatti, è il giocatore della Roma che è stato sostituito il maggior numero di volte (17) in questa stagione in tutte le competizioni, a dimostrazione di una parabola discendente.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI>>>Juve: un sacrificio sul mercato, può sbloccare l’arrivo dei campioni

Conte, viste le numerose difficoltà di Veretout, vorrebbe tentare di portarlo al Tottenham, da dove è in partenza Ndombele. Inoltre, il rinnovo del francese, che prevedrebbe un aumento, non sembra più essere in linea con la volontà del club.

Valutazione altissima

La Roma, nonostante tutto, non ha alcuna intenzione di svendere il proprio talento perciò la valutazione avanzata dal club è superiore ai 30 milioni di euro. Tale cifra permetterebbe alla società di arrivare a Kamara subito e a Xhaka poi.