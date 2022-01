Il Napoli va sul sicuro: Giuntoli ha pronti due colpi spettacolari

Il Napoli ha un interlocutore di eccezione, quando si tratta di mercato e i contatti con questo club, sono sempre intensissimi. In questa squadra, i partenopei hanno puntato diversi calciatori e i buoni rapporti tra le dirigenze, possono offrire ad entrambi i club, delle ottime opportunità di mercato.

Il Napoli punta spesso gioielli che sono ancora in fase embrionale e che devono ancora esprimere tutto il loro talento. Una squadra della nostra serie A, quest’anno, sta facendo particolarmente bene e per i partenopei, rappresenta da sempre, un porto sicuro dove trovare calciatori talentuosi, da poter far crescere con calma. Nel corso degli anni passati, sono stati molti i giocatori che, arrivati a Napoli giovanissimi, sono poi sbocciati, nel capoluogo campano per arrivare poi, ai vertici delle classifiche di rendimento europee.

Il Napoli e le altre squadre di testa seguono con attenzione gli sviluppi dei tanti talenti che stupiscono l’Italia con costanza e sfrontatezza. Il club partenopeo, rispetto agli altri, ha una sorta di corsia preferenziale, il passaggio da un azzurro all’altro è spesso ben riuscito e il Napoli stesso, sa di poter contare su una sorta di prelazione.

Il campionato importante svolto dall’Empoli è quindi osservato con particolare attenzione dal Napoli, pronto ad accogliere i nuovi campioni. I trenta punti effettuati dal gruppo di Aurelio Andreazzoli sono tanta roba per una neopromossa, alcuni giovani campioncini erano chiamati a un esame vero in Serie A e lo hanno superato a pieni voti.

La Toscana produce talenti doc per il futuro del Napoli

La maglia dell’Empoli è garanzia di qualità per un giovane. Il club toscano da sempre garantisce sulla qualità dei propri talenti, calciatori in erba che diventano spesso assoluti protagonisti nel calcio italiano. La stagione in corso sta valutando alle stelle tutto il gruppo di Andreazzoli, un tecnico che merita certamente tanti elogi.

Il suo punto di forza a centrocampo è Samuele Ricci, il mediano ha superato la quotazione dei dieci milioni ed è seguito da tutti i top club italiani. Nel centrocampo partenopeo sarebbe il campione del futuro, Fabian Ruiz e Zielinski potrebbero affiancarlo in un reparto a tre davvero importante.

Qualche metro più in avanti gioca Nadir Bajrami, uno dei pochi trequartisti puri rimasti nel nostro torneo. L’albanese è un calciatore importante e continuo, l’elemento di qualità superiore a distillare grandi colpi di genio in campo. Bajrami può giocare anche nella linea di centrocampo, ha la classe per emergere in un grande club. La fila per lui si sta facendo importante, l’ultimo sondaggio è arrivato dall’Inter a dare disturbo al ds Giuntoli.

Il capitolo difensori si allarga tra i club. La conferma di Sebastiano Luperto all’Empoli (tre milioni di diritto di riscatto) sarebbe il primo passo per due trattative future che riguarderebbero Fabiano Parisi e Mattia Viti. Gente giovane per un Napoli un po’ più italiano.