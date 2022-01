I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle scommesse relative alle gare del 22 gennaio 2022

Buongiorno a tutti e buon sabato, purtroppo il Covid continua a dettar legge in tutta Europa e molte squadre si ritrovano decimate. A causa dei nuovi protocolli, le squadre anche se hanno 4-5 positivi, vengono costrette comunque a giocare e quindi i risultati che scaturiscono, sono spesso imprevedibili. Malgrado questo noi come al solito, non ci tiriamo di certo indietro e anche questa settimana, riproviamo a tornare all’incasso. In questo terzo week-end di gennaio, sono diverse le partite interessanti da seguire, almeno per chi scommette.

I nostri consigli sulle partite del sabato

In Italia la nostra attenzione si focalizzerà sul big match di stasera tra Lazio e Atalanta, in Inghilterra andremo diretti sul match tra Southampton e City, mentre in Germania, proveremo a puntare sul Dortmund che se non vuole perdere ulteriore terreno dalla capolista Bayer, dovrà necessariamente provare a far punti, sul campo dell’ostico Hoffenheim. Per scegliere l’altra partita, abbiamo deciso di puntare i riflettori sulla Spagna. La nostra scelta in Liga, è ricaduta sulla gara tra Siviglia e Celta, che almeno stando ai convocati di entrambe le compagini, sembra quella meno condizionata, dalla pandemia.

I consigli di Calciopolis per le scommesse odierne

Scendiamo ora, nei particolari del nostro pronostico:

Oggi, al fine di strutturare, una giocata affidabile, da potervi consigliare, abbiamo deciso di prendere in considerazione, gare che si giocano in questi 4 campionati europei: Italia, Inghilterra, Germania e Spagna.

Queste le gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Lazio-Atalanta

Southampton-Manchester City

Hoffenheim-Borussia Dortmund

Siviglia-Celta Vigo

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis sulle scommesse del 22 gennaio 2022: la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 22 gennaio 2022. Si tratta di una quaterna a quota 8, strutturata su tutti pronostici multi-gol casa, da giocare entro le 15:30 di oggi

Ecco i nostri consigli per le vostre scommesse odierne:

Lazio-Atalanta: multi-gol 2-4

Southampton-Manchester City: multi-gol 2-5

Hoffenheim-Borussia Dortmund: multi-gol secondo tempo 2-4

Siviglia-Celta Vigo: multi-gol casa 2-3

Gli altri consigli del week-end

