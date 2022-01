Mercato, crisi nera per la big: si sta smantellando. Italiane all’assalto

E’ crisi nera per una big del calcio europeo e la situazione si ripercuote sul mercato. La squadra può essere smantellata, le big italiane all’assalto

L’Olympique Lione sta giocando un campionato decisamente sotto il suo standard e i suoi big si sono stancati di non lottare per il vertice. Il punto conquistato recentemente contro il Psg è stato utile per dare all’ambiente un piccolo segnale di ripresa, ma il piccolo passo avanti ad alcuni top player non sembra essere bastato. Alcuni di loro si sono ormai stancati della situazione e hanno ormai deciso di cambiare aria. In Europa ci sono diversi club che stanno attenzionando questa situazione, con la speranza di poterne approfittare in qualche modo.

I rinnovi contrattuali sono un problema di tutti, Lione compreso. Il club francese ha diverse situazioni spinose da redimere e una di queste è quella che riguarda il belga Denayer. Il difensore centrale è uno dei più insofferenti ed è quello che forse, più degli altri, è attratto da nuove sfide. La Premier League è un campionato che lo entusiasma da sempre: Arsenal e Newcastle sono le squadre maggiormente interessate, ma in Europa il difensore ha anche altre pretendenti. In Italia ad esempio, la Lazio vorrebbe regalarlo a Sarri come rinforzo per la difesa, ma l’indice di liquidità, che i biancocelesti non riescono a sbloccare, relegano la squadra romana solo ad alternativa.

Tra gli altri big, ci sono degli ex che vorrebbero tornare

La squadra francese sa benissimo di poter perdere i suoi campioni. Il campionato non eccellente e la mancanza di motivazioni stagionali rischia di essere un boomerang inesorabile, in sede di mercato. Paquetà arrivò dal Milan qualche anno fa ed è subito diventato un leader della squadra transalpina. Il fantasista brasiliano, malgrado le difficoltà che sta vivendo la squadra, sta giocando comunque una buona stagione, ma non è contento. L’ex Milan tornerebbe volentieri anche in Italia, ma stavolta non al Milan. La Juventus ci ha fatto un pensiero e a Max Allegri, il suo eventuale acquisto, non dispiacerebbe affatto. La quotazione di mercato del brasiliano non è delle più economiche e attualmente i bianconeri non potrebbero soddisfare le richieste dei francesi.

Anche Shaqiri gradirebbe molto tornare in Italia e potrebbe essere una soluzione low cost proprio per la stessa Juventus che, dopo l’infortunio di Chiesa, è rimasta corta nel reparto offensivo. Per lo svizzero però occhio anche a Napoli, Fiorentina e Roma, che lo comprerebbero volentieri per avere un’alternativa valida e con esperienza internazionale da vendere.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Mercato che cambia con questa trattativa

Anche in difesa c’è un big che vorrebbe cambiare aria. Jerome Boateng, dopo aver vinto praticamente tutto con il Bayern Monaco, è arrivato in Francia con la speranza di approdare in un club che si sarebbe giocato campionato e Champions League, fino alla fine, ma è rimasto deluso. Attualmente il nazionale tedesco è corteggiato anche dal Chelsea campione d’Europa, che qualora la situazione si sbloccasse, lo accoglierebbe a Londra a braccia aperte.