Mercato Roma, che errore di Mourinho: pronto un nuovo colpo

La Roma con l’acquisto di Rui Patricio sembrava aver risolto definitivamente la grana portiere, ma alla luce dei fatti non è stato così. Le prestazioni dell’estremo difensore portoghese, scelto da Mourinho, sono state finora appena sufficienti e il portiere di Marrazes non ha mai dato a nessuno l’impressione di essere l’uomo giusto per il futuro. La dirigenza giallorossa vuole correre subito ai ripari e sta già valutando diversi sostituti.

La Roma sembra avere una sorta di maledizione per il portiere. Gli anni di Allison sono finiti da tempo la squadra giallorossa, non è ancora riuscita a trovare, un sostituto degno di tale nome. L’allora DS romanista Walter Sabatini consegnò a Spalletti l’ultimo grande interprete di quel ruolo, per i giallorossi.

Fallimenti a ripetizione

Tutti gli interpreti che lo hanno seguito, hanno praticamente fallito. Dopo Allison infatti sia Robin Olsen che Pau Lopez hanno fatto male e seppur quest’ultimo, sia stato appena riscattato dal Marsiglia, grazie ad un girone d’andata giocato decisamente sopra le righe, in giallorosso non ha mai convinto.

Rui Patricio è aarivato nella capitale su indicazione di Josè Mourinho. Il trentatreenne ex campione d’Europa, seppur non giovanissimo, sembrava aver dato alla Roma quella sicurezza di cui la difesa aveva bisogno e, dopo qualche prestazione di alto livello, il portiere ha cominciato ad incassare gol, anche per responsabilità sue. La differenza con chi lo ha preceduto, finora non si è ancora vista e ora il portoghese sta rischiando seriamente il posto.

Roma: opzioni italiane per una porta che sembra stregata

La Roma in questi ultimi anni ha preferito puntare su interpreti stranieri, per coprire il ruolo di estremo difensore, ma così facendo ha finito con il sottovalutare le opzioni italiane. Antonio Mirante in giallorosso sino a qualche mese fa era ben più di una riserva, la curva però gli rinfacciò una prestazione a Napoli non proprio meravigliosa. Un professionista italiano però serve anche da collante per affinare al meglio un reparto difensivo dove spesso i leader tendono un po’ troppo ad avere cali di tensione.

Le altre opzioni di mercato

Il mercato potrebbe consegnare un nuovo portiere ai giallorossi un italiano sarebbe l’ideale per provare un ciclo vincente e un maggior senso di affezione alla maglia. Alex Meret andrebbe di corsa in giallorosso, il portiere in questa stagione ha giocato poco e vuole sempre mantenere vivo il suo posto in azzurro. La soluzione di un prestito con un diritto di riscatto sarebbe l’ideale: il Napoli, però, dovrà trovare un’alternativa degna prima di lasciarlo partire.

Alessio Cragno è il nome sempre caldo dalle parti di Trigoria, la salvezza del Cagliari è il suo primo obiettivo. Luglio sarebbe il mese eventuale per una trattativa, gennaio invece potrebbe sbloccare qualche soluzione low cost. Salvatore Sirigu dal Genoa ma anche Emil Audero dalla Samp sono due portieri che non farebbero fatica a cambiare aria.