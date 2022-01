Mercato Lazio: finalmente si muove qualcosa, il rinforzo arriva dall’Inter

Il mercato della Lazio ruota intorno alle richieste di Sarri. Lindice di liquidità blocca gli acquisti in entrata ma la società sembra aver trovato il modo per sbloccare la situazione. Il primo rinforzo richiesto da Sarri, potrebbe arrivare dall’Inter.

La Lazio potrebbe regalare, nelle ultime settimane di mercato, il tanto atteso rinforzo chiesto da Sarri. La società biancoceleste sta cercando di piazzare, tutti quei nomi che sono fuori dal progetto del tecnico toscano, per poi intervenire con gli acquisti. Il prossimo indiziato a lasciare la capitale è Muriqi, per il quale Tare avrebbe già chiuso una trattativa con il CSKA Mosca sulla base di un prestito oneroso (2.5 milioni) con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni che diventerebbe obbligo, a determinate condizioni.

Nella trattativa potrebbe entrare anche Vavro, che però è seguito con attenzione, anche da Huesca e il Rayo Vallecano che vorrebero affidare, al centrale slovacco la propria difesa. Nel frattempo, Sarri ha avanzato una specifica richiesta riguardo ad un centrocampista e l’indiziato numero uno, a ricoprire quel ruolo, è il giocatore che già da diversi giorni viene accostato ai biancocelesti.

Mercato Lazio: Sarri rivorrebbe il suo pupillo

La Lazio ha avviato una trattativa con l’Inter per riportare Matias Vecino sotto la guida di Sarri. Il centrocampista uruguaiano, lanciato da Sarri, ai tempi dell’Empoli, non sta trovando spazio, nelle gerarchie di Inzaghi e proprio per questo, avrebbe chiesto la cessione. Il club capitolino quindi, ha deciso di puntare forte sulla volontà del giocatore di ritornare protagonista, ma restano da definire gli aspetti economici. I biancocelesti sono, al momento, vincolati dall’indice di liquidità che non permetterebbe operazioni in entrata, ma a quanto pare un escamotage si sarebbe trovato.

Diventa però essenziale, per la squadra romana, portare a compimento le due-tre trattative in uscita, che ha messo in pedi. L’Inter chiederebbe 2-3 milioni di euro, per liberare il centrocampista uruguaiano, ma è molto probabile che abbassi le richieste in fase di chiusura, visto anche che con la cessione immediata, finirebbe anche con risparmiarsi i costi dell’ingaggio.

I nomi in entrata

Una volta sbloccata la situazione, il mercato della Lazio potrebbe definitivamente prendere decollare. Oltre a Vecino, il club vorrebbe rinforzare anche il reparto offensivo, e lo farebbe riportando in serie A gianluca Lapadula. L’ex attaccante del Milan sta disputando un ottimo campionato, con la maglia del Benevento e sarebbe il prospetto ideale, per subentrare ad Immobile, a partita in corso.

Il difensore

Per quanto riguarda la difesa, la Lazio sicuramente, farà anche un’ultimo tentativo, per portare subito a Roma, il giovane Casale, desideroso di fare il salto di qualità e soprattutto di essere allenato da Sarri. Il giovane difensore però, è ora conteso alla Lazio, anche da Milan e Napoli e quindi, visti i possibili intrecci, difficilmente potrà arrivare a Roma, prima dell’ultimo giorno di mercato.