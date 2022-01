Lazio: dopo tante fake, finalmente il mercato si sblocca e arriva Casale

La Lazio, dopo tanta attesa, è pronta a sbloccare il proprio mercato, in entrata e in uscita. La società ha, da poco, chiuso una trattativa.

Il mercato della Lazio potrebbe subire un’improvvisa accelerata. La società è, infatti, a lavoro per soddisfare le richieste del tecnico Sarri che, più volte, ha espresso l’esigenza di avere nuove alternative. La prerogativa rimane, però, quella di liberarsi dei giocatori rimasti fuori dal progetto tecnico per poi sbloccare il mercato in entrata. La strategia del ds Tare, per risolvere il problema dell’indice di liquidità, passa non solo tramite le cessioni ma anche attraverso giocatori da mandare via in prestito.

Escalante è stato ufficialmente ceduto all’Alaves con la formula del prestito, con con obbligo che scatterà solo nel caso in cui il club spagnolo dovesse salvarsi e mantenere un posto nella Liga. Nelle ultime ore, è arrivato anche un altro annuncio ufficiale.

Lazio, ufficiale la cessione

Vavro è ufficialmente un nuovo calciatore del Copenaghen. Il difensore è volato in Danimarca, con il club scandinavo che ha ufficializzato il ritorno con un comunicato: “Denis Vavro torna al Copenaghen in prestito per la stagione primaverile, che include un’opzione per riscattarlo dalla SS Lazio”. Il ritorno dello slovacco è stato celebrato sui social con video intitolato “He’s back” con tutte le gesta del difensore con la maglia danese. La formula dell’operazione prevede, quindi, il prestito con diritto di riscatto fissato a 7.5 milioni di euro.

Mercato in entrata

La cessione di Vavro permette, così, alla società biancoceleste affondare su Casale, difensore dell’Hellas Verona. Sarri apprezza moltissimo la duttilità del giovane classe’98 che può giocare sia da difensore centrale, che da terzino e secondo le ultimissime notizie, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo.

Casale è a un passo

Secondo il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, il Verona avrebbe raggiunto un accordo con i biancocelesti, per far arrivare subito in prestito il difensore scaligero nella capitale, con un riscatto fissato per una cifra intorno agli 8-9 milioni di euro. Rimane poi aperta, anche la questione Vedat Muriqi. Il kosovaro continua ad rimanere sul mercato e la Lazio continua a spingere per la sua cessione, per migliorare la situazione del suo indice di liquidità. Malgrado le smentite emerse nelle ultime ore, secondo cui l’attaccante laziale avrebbe rifiutato l’offerta del Saint Etienne, il club francese continua ad essere molto vicino alla chiusura della trattativa e le cose si potrebbero sbloccarre anche a breve.