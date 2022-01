Vlahovic, l’ira dei tifosi va oltre i limiti: “Zingaro per te e’ finita”

Vlahovic è praticamente un nuovo giocatore della Juventus ed il suo trasferimento sarà immediato; Altrettanto immediata è stata la reazione furiosa dei tifosi viola nei confronti del giocatore, che stavolta però, sono andati decisamente oltre le righe.

Juventus e Fiorentina stanno per diventare di nuovo protagoniste, di una clamorosa operazione di mercato che produrrà conseguenze. La situazione riguardo il futuro di Vlahovic sembra infatti, nelle ultime ore, aver subito un’improvvisa svolta. L’attaccante, nelle ultime settimane, era stato frequentemente accostato ai migliori club europei, pronti a soddisfare le richieste economiche del club viola. Determinante, però, è stata la volontà del giocatore che ha deciso di declinare qualsiasi offerta per trasferirsi immediatamente a Torino.

La Juventus, a questo punto, ha avanzato un’offerta di 67 milioni di euro più bonus con l’attaccante che, con ogni probabilità, svolgerà le visite mediche tra giovedì e venerdì. I tifosi della Fiorentina, terrorizzati dall’ennesima cessione di un top player ai rivali bianconeri, hanno scatenato la loro frustrazione sul serbo.

Vlahovic, la rabbia incontenibile dei tifosi

Il passaggio di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, diventerebbe solo l’ultimo, in ordine cronologico, di una serie di incredibili trasferimenti dai viola ai bianconeri. Dopo lo storico caso Baggio, e i recenti addii di Bernardeschi e Chiesa, un altro top player è pronto a “tradire” il proprio club trasferendosi dai rivali di sempre. L’incredibile notizia non ha lasciato indifferenti i tifosi viola, amareggiati dall’idea di vedere vestire il proprio beniamino la maglia bianconera. E’ così che, nella notte, sono spuntati numerosi striscioni provocatori e soprattutto colmi di rabbia verso l’attaccante serbo. Fuori dallo stadio Franchi, lato curva Fiesole, è spuntato lo striscione d’addio dei tifosi per Vlahovic, con tanto d’insulto: “Il rispetto non si conquista con i goal! Vlahovic gobbo di me**a!”

Con il passare delle ore, il numero di striscioni e di insulti è aumentato, oltrepassando il limite: “Vlahovic zingaro di me**a”, “Le tue guardie non ti salveranno la vita, zingaro per te è finita”, “Soggetto pericoloso”.

Pronto il sostituto

La Fiorentina, vista l’imminente partenza del proprio centravanti, e dopo l’arrivo del pistolero Piatek, ha già trovato anche un’altra alternativa, individuata in Cabral un attaccante brasiliano del Basilea. I Viola avrebbero messo sul piatto circa 15 milioni di euro per accontentare le richieste del club svizzero. La società viola, inoltre, ha già raggiunto l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo a 1,7 milioni più bonus.