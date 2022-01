Rompicapo: vediamo se hai veramente, un’intelligenza sopra alla media

Proviamo a risolvere insieme questo rompicapo difficilissimo, vediamo quanto sei acuto ed intelligente… Considera che solo in pochi ci riescono, mentre altri ci provano e dopo qualche tentativo, abbandonano. È un test di intelligenza, consiste nel trovare un gattino nell’immagine. Tu ci riesci?

Per risolvere questo rompicapo, devi osservare al meglio e trovare un gattino tra le sterpaglie. L’80% delle persone molla il colpo, fallendo al test. Invece il rimanente 20%, con uno sguardo minuzioso, riesce ad individuare il gattino. Nessun indizio, apri gli occhi, armati di pazienza e osserva questa immagine attentamente.

In mezzo a quell’erbacce, si trova il piccolo protagonista perfettamente minimizzato. Se non sei riuscito a risolverlo e rientri nell’80% delle persone che rinunciano a trovare il gattino, allenati! È solo questione di esercizio dell’attività cerebrale.

Rompicapo: Se non ci siete riusciti da soli e volete un aiuto eccovi la soluzione:

Segui la freccia che ti abbiamo fornito, e dovresti riuscire a notare quel piccolo musino. Lui è un soriano, perfettamente nascosto tra sterpaglie. Riesce a mimetizzarsi alla perfezione ed a rendere il quesito più difficile, proprio perché il suo manto è dello stesso colore della vegetazione in cui si trova e quindi bisogna essere molto minuziosi.

Sei riuscito a risolvere questo test? Se sì, rientri nell’80% di astuti e puoi vantarti di questa dote, se invece non hai avuto pazienza e hai lasciato inconcluso il test, non preoccuparti, c’è sempre un margine di miglioramento. La mente va allenata per essere veloce e per migliorare le capacità cognitive.