Ainett Stephens accompagna un messaggio per le donne con alcune foto da capogiro: la sua pagina Instagram esplode.

Un messaggio accorato. Bellissimo per il contenuto, per la capacità di dare forza e spingere le donne ad amarsi per ciò che sono, con i loro punti di forza ma anche con i difetti. Lo scrive sui social Ainett Stephens, reduce dall’esperienza al Grande Fratello in cui ha mostrato non solo il suo fascino, ma anche il carattere forte, una storia che l’ha forgiata, la capacità di emozionarsi ed emozionare.

Non si è nascosta la showgirl e presentatrice, amatissima degli italiani fin dalle sue prime apparizioni in tv nelle vesti accattivanti della “Gatta nera”. Si è svelata in tutti i suoi lati, non si è tirata indietro nelle discussioni della casa, affrontando le vicende con coraggio e senza badare a strategie. Ha difeso le donne, e lo ha rifatto su Instagram. Un messaggio accorato, accompagnato da alcune foto in cui esplode il fascino, le forme, il sorriso, lo sguardo accattivante. Caratteristiche uniche, come quelle che Ainett chiede di mostrare a tutte le donne. A commentare sono stati però anche gli uomini, letteralmente rapiti da una donna bellissima.

Ainett Stephens, mini bikini, forme esplosive e un messaggio bellissimo

Sulla pagina Instagram della bellissima conduttrice e showgirl appare quindi l’incoraggiamento alle donne a mostrarsi per quello che sono. E lei lo fa per prima. Costume che lascia trasparire le forme, un mini bikini esplosivo, un sorriso magico sull’altalena e fra le onde.

Scatti incredibilmente sensuali, presi d’assalto dai follower. Più di mille commenti, anche dai personaggi dello spettacolo. Da Patrizia Pellegrino a Ines Trocchia, fino a Natalia Bush. Un vortice di complimenti per una donna che piace a tutti. Fisico incredibile, intelligenza unica, carattere forte. Ainett è tornata prepotentemente alla ribalta, e il successo social e in tv ne è la testimonianza.