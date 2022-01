Rompicapo:se riesci a trovare il cane in questa immagine sei un vero genio

Rompicapo: vediamo se sei veramente un genio… Sono pochissime infatti, le persone che in questa immagine qui sotto, riescono a trovare il cane nascosto tra tutte le mucche che ci sono, in 30 secondi… Tu pensi di essere tra queste?? provalo!

Tutti noi spesso occupiamo il tempo leggendo o giocando e spesso i giochi più divertenti, sono i rompicapo. Alcuni di questi sono di tipo matematico, altri sono di tipo linguistico, e altri, come questo che abbiamo preso in considerazione oggi, è di tipo visivo. Tra i vari rompicapo che si trovano in rete, questo che abbiamo scelto, per livello di difficoltà, è uno dei più elevati che c’è in circolazione.

Osservate l’immagine qui sotto, dove potete vedere da soli, che sono presenti moltissime mucche una vicina all’altra…

Rompicapo visivo: trova il cane tra le mucche

Ora in 30 secondi, provate a vedere se riuscite a trovare un cane nascosto tra le mucche….

pronti….via!

…ovviamente essendo un rompicapo, non è assolutamente facile da trovare e la maggior parte delle persone, o impiega più di 30 secondi, o si arrende e va a vedere la soluzione, dopo diversi minuti che ha osservato l’immagine senza trovare l’intruso…

Un consiglio: non abbiate fretta ed usate tutto il tempo a vostra disposizione, se volete trovare dove si nasconde il piccolo cagnolino…

Mi raccomando non barate !!! Se gurderete la soluzione prima di cimentarvi, perderete solo l’occasione per mettere alla prova il vostro spirito d’osservazione. Nel caso che proprio non riusciate a trovare la soluzione in maniera autonoma, allora andate più sotto e troverete la soluzione al rompicapo…

Se siete riusciti a trovarlo, fate parte della piccolissima percentuale di persone che hanno un cervello molto attento a tutto quello che le circonda.

In caso contrario, non preoccupatevi, anche nella nostra redazione praticamente non lo ha individuato quasi nessuno, e quei pochi che ci sono riusciti, ci hanno messo più di 30 secondi!

Adesso sfidate i vostri amici o i vostri parenti e vedete quanti di loro riusciranno in 30 secondi, a trovare il cane nascosto tra le mucche…