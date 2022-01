La Roma ha individuato in un giovane portoghese, un fuoriclasse del futuro. La società giallorossa è da sempre molto attenta al mercato giovanile e, con la collaborazione di Mourinho, sta per mettere a segno un colpo importantissimo in prospettiva futura.

La Roma sta creando i presupposti per rimanere ad alti livelli nelle prossime stagioni. Il club giallorosso su indicazione di Josè Mourinho sta cercando con insistenza, oltre a giocatori importanti da inserire subito, come Oliveira e Metland Niles, giovani che abbiano doti importanti per il prossimo futuro. Lo Special One infatti, sa bene che quest’anno è solo un anno di transizione e che se la Roma nei prossimi anni, vorrà raggiungere una dimensione europea importante, lo dovrà fare partendo dai giovani campioni che ancora si possono acquistare a prezzi decenti.

Giovani campioni o comunque buoni talenti che intanto il settore giovanile sta mettendo in mostra con discreta continuità. I pieni poteri danno allo Special One la possibilità di far esordire continuamente giocatori che secondo il tecnico possono essere già pronti al grande salto. Mou quest’anno ha già confermato in rosa e fatto esordire in prima squadra, Afena Gyan, Zalewski, Bove, Miretti e Calafiori (poi mandato in prestito al Genoa) e lo ha fatto con ottimi risultati

Lo stesso Special One ha poi chiesto alla società di andare a caccia di giovani campioni anche all’estero e di farlo con estrema attenzione. La sua grande conoscenza del calcio mondiale e soprattutto del campionato portoghese, lo portano ad avere un canale preferenziale con le società portoghesi.

Dal Portogallo un nuovo giovane campione per il futuro

Il nome più caldo per il futuro dei giallorossi è quello di Esteves del Porto. Calciatore classe 2002, esterno basso che può fare più fasi in difesa, attualmente milita nella squadra B del club portoghese. Il difensore è seguito un po’ da tutti i top club, il suo talento è spesso osservato e tenuto in caldo per un’eventuale trattativa.

Il Porto però non è una squadra che cede i suoi gioielli a buon prezzo, la regola vale per i campioni ma anche per i giovanissimi. I campioni del domani crescono in Portogallo, Josè Mourinho da buon ex del club punta ad avere una corsia preferenziale sul talentuoso ragazzo. La proposta giallorossa è di sette-otto milioni per acquistare subito Esteves, la possibilità di lasciarlo ancora un anno in prestito non è da escludere.

Il tecnico però spinge sulla sua dirigenza, la fascia ha sempre bisogno di ragazzi che corrono e hanno talento, Esteves può essere il calciatore rivelazione dei prossimi mesi. Le altre opzioni italiane sono tenute in caldo, l’esterno maggiormente osservato è Fabiano Parisi dell’Empoli. L’italiano ha il costo di dieci milioni ed è uno dei migliori laterali di questa Serie A in base alle prestazioni offerte sinora.