Sanremo, Amadeus pazzo per il calcio: gesto incredibile per il conduttore

Amadeus è un grande appassionato di calcio e un grande tifoso nerazzurro: lo dimostra una decisione clamorosa.

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2022, il terzo consecutivo per Amadeus. Un conduttore che forse, tra i più amati degli italiani, è il più appassionato di calcio, insieme a Paolo Bonolis. E questo non è un segreto. Lo ha dimostrato lo stesso direttore artistico della kermesse canora con una serie di iniziative straordinarie. Basti pensare alla presenza per tutte le serate, nel 2021, di un campione come Zlatan Ibrahimovic. Ma la testimonianza più grande è un’altra, e ben più importante.

Interista doc, il presentatore veneto non ha mai nascosto la sua passione per il calcio. Una passione che lo ha portato a coinvolgere spesso esponenti del mondo del calcio nei suoi programmi, e non solo della sua Inter. Oltre che un grande tifoso, Ama è anche un grande sportivo, e non a caso ha accettato di buon grado di ricevere nel 2021 da Ibra una maglia personalizzata del Milan.

Potrebbe interessarti -> Sanremo 2022, Ibrahimovic punzecchia Amadeus: il post è virale

D’altronde, nel suo primo Festival aveva voluto al suo fianco anche la compagna di Cristiano Ronaldo, all’epoca calciatore della Juventus, la più grande rivale della sua Inter. A dimostrazione di come non sia certo un tifoso incline alla chiusura nei confronti degli altri. E un’ulteriore prova di questa sua apertura mentale arriva anche dal cast di questo Sanremo 2022, in cui figurano molti più tifosi del Milan che non dell’Inter (dalle Vibrazioni a Sangiovanni, passando per Rkomi e Ana Mena, fidanzata di Brahim Diaz).

Ma questo non vuol dire che il suo amore per l’Inter non sia sconfinato. Lo ha dimostrato lo stesso conduttore con una decisione clamorosa, di quelle che segnano per sempre la propria vita e che fanno ben comprendere che ruolo giochi il calcio nella sua esistenza.

Amadeus, passione Inter: la decisione è clamorosa

Nessuno gli dia del traditore. Amadeus è un tifoso interista doc, di quelli che farebbero di tutto per dimostrare il proprio sostegno alla sua squadra. E lo ha provato con i fatti, più che con le parole. Come tutti i sostenitori della squadra meneghina, anche lui ha provato un amore fortissimo per José Mourinho, il condottiero che gli ha regalato la gioia più grande, lo storico Triplete. E per non dimenticarsi il suo amore, ha voluto omaggiarlo nel modo più importante possibile.

Potrebbe interessarti -> Inter, Scudetto e festa: da Amadeus a Cattelan, le reazioni dei tifosi vip

Non tutti lo sanno, ma il noto conduttore ha un figlio di 9 anni, nato proprio a poco tempo di distanza dal trionfo nerazzurro. E proprio sull’onda emotiva di quel successo ha voluto chiamare il bambino proprio José (per la precisione José Alberto). Peraltro, il piccolo ha ereditato dal padre la passione per il calcio e la fede nerazzurra, anche se attualmente gioca come portiere nei pulcini della Roma.