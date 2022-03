Isola già bollente con Jovana Djordjevic: il perizoma già stende tutti

Concluso il Grande Fratello l’attenzione dei reality è tutta su L’Isola dei Famosi con il programma condotto da Ilary Blasi che prenderà il via il prossimo lunedì 21 marzo. Una delle protagoniste sarà Jovana Djordjevic, moglie dell’ex giocatore di Lazio e Chievo.

Conosciuta al mondo del calcio per la relazione con l’attaccante serbo, la ragazza è una modella molto famosa e ricercata. La sua bellezza colpisce immediatamente ed è molto seguita anche sui social dove condivide immagini relative al suo lavoro ed alla vita quotidiana.

Jovana pronta ad infiammare l’Isola dei Famosi

Splendida modella, la ragazza ha un fisico davvero invidiabile e nelle ultime settimane ha visto aumentare in maniera sensibile il numero dei suoi followers su Instagram. La ragazza negli ultimi giorni ha condiviso diversi scatti in costume, ottenendo diversi like e commenti dai followers. Uno degli ultimi scatti condivisi la vede a cavallo con un perizoma che ne copre il posteriore. Una bellezza che non passerà di certo inosservata durante il programma de L’Isola dei Famosi che si preannuncia ricco di sorprese. Quest’anno il cast vedrà una divisione tra concorrenti che gareggeranno da soli e quelli che saranno in coppia.

Isola dei Famosi con Jovana Djordjevic, uno spettacolo per gli occhi

Vedere in costume la super modella sarà uno belvedere per tutti con la ragazza che si farà conoscere al grande pubblico dopo essere salita alla ribalta per la relazione con il calciatore serbo. Oltre alla ragazza troveremo Guendalina Tavassi che sarà in gara insieme al fratello, così come il fratello di Belen, Jeremia che sarà in coppia con il padre. Marco Melandri, Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis e molti altri completeranno il cast a disposizione di Ilary Blasi, chiamata ancora una volta a condurre il programma di successo. Un’Isola che arriva su Canale 5 dopo sei mesi di Grande Fratello che ha registrato grandi ascolti durante questa edizione. Jovana ha da poco pubblicato questa foto a cavallo che sta continuando ad avere molti apprezzamenti.

Suo marito ha giocato in Italia dal 2014 al 2021 dividendosi tra la maglia della Lazio e quella del Chievo. Buona la sua prima stagione con la maglia del club capitolino per poi perdersi anche a causa di qualche infortunio che ne ha condizionato il rendimento. Ora sarà lui a guardare da vicino l’evoluzione della carriera televisiva della moglie. Non è escluso che lo si possa vedere in collegamento dallo studio per sostenere la compagna in questa sua nuova avventura.