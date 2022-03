Eva Padlock infiamma Juve-Villarreal: video bollente in perizoma

Eva Padlock è una delle donne più amate e seguite sui social: sarà davanti agli schermi per seguire Juve-Villarreal e tiferà per i bianconeri. Intanto però posta un video che fa girare la testa.

Una tifosa d’eccezione per una partita che accenderà i sogni dei tifosi. Eva Padlock vive come tanti sostenitori bianconeri l’attesa per il match di ritorno con il Villarreal. Si parte da un pareggio che impone ad Allegri di trovare il successo, ma all’Allianz Stadium non sarà semplice contro gli spagnoli. Il “sottomarino giallo” ha mostrato di avere le armi per infastidire la Juve, pronta grazie anche al rientro di alcuni calciatori ad match che vale il passaggio del turno e una pioggia di soldi.

Ai tifosi poco importa dei milioni in arrivo per chi passa il turno. Conta solo vincere, e l’attesa cresce per tutti. Anche Eva Padlock, famosissima modella ed ex “ombrellina”, guarderà il match. La sua passione bianconera è arcinota, e fra un lavoro e l’altro, uno scatto bollente e un video in cui emerge il suo incredibile fascino, segue il cammino del suo club del cuore.

Nella sua pagina Instagram non mancano i riferimenti ai bianconeri, in una serie di gallerie da sogno in cui emerge la bellezza di una donna sempre pronta a regalare istantanee incredibili.

Eva Padlock, una tifosa d’eccellenza per la Juve: l’ultimo video è pazzesco

Trasparenze, pose da urlo, un fisico allenatissimo che infiamma Instagram. La modella spagnola questa volta ha esagerato. Non solo in una serie di scatti in cui mostra il lato b e bikini che evidenziano le sue strepitose forme. È l’ultimo video infatti a far girare la testa ai followers. Niente intimo, solo un velo a coprire un corpo da favola, sguardi ammiccanti e un fascino che esplode sulle note musicali.

La pagina Instagram di Eva, presa d’assalto da quasi 2 milioni di followers, è sempre più un contenitore magico di istantanee da sogno. Basta dare un’occhiata per capire quante siano le foto e con quale frequenza sono postate. Questa sera però forse la modella spagnola di fermerà. Gioca la Juve, che ha una tifosa speciale. Una signora, che incanta sui social ma non perde un match degli uomini di Allegri.