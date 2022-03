Guendalina Tavassi pronta a infiammare l’Isola: bollente in intimo

Pronta a partire l’Isola dei Famosi che prenderà di fatto il posto del Grande Fratello Vip nella programmazione di Canale 5. Scambio di consegne quindi tra reality con Ilary Blasi che prende il testimone da Alfonso Signorini. Tra le protagoniste della nuova edizione dei naufraghi c’è Guendalina Tavassi.

Per la ragazza romana si tratta di fatto di un ritorno considerato il fatto che ha già partecipato al reality in passato. Questa volta però andrà in coppia con il fratello visto che il gioco prevede la presenza di concorrenti single ed altri in binomio.

Isola dei Famosi, nuova partecipazione per Guendalina Tavassi

Non mancheranno di certo le bellezze nell’edizione de L’Isola dei Famosi di quest’anno con la modella Jovana Djordjevic, la moglie di Clemente Russo, Laura Maddaloni ed il ritorno, in coppia con il fratello, di Guendalina Tavassi. La ragazza si sta preparando, come il resto della truppa dei concorrenti, all’esordio di lunedì prossimo con la prima puntata del programma. L’ex inquilina del Grande Fratello, in questa edizione condotta da Ilary Blasi, parteciperà in coppia con il fratello, come previsto dal format di quest’anno. Saranno presenti infatti concorrenti che saranno da soli mentre altri in coppia. Tra i naufraghi che saranno presenti citiamo anche il motociclista Marco Melandri ed un pezzo di famiglia di Belen Rodriguez. Il fratello Jeremia sarà infatti affiancato dal padre in questa nuova avventura.

Guendalina splendida in intimo nero: che curve

La Tavassi sta documentando queste ore che precedono l’inizio del programma in particolare con delle storie sul proprio profilo Instagram. Scorrendo sul suo account non mancano le foto che lasciano senza fiato. Alcuni scatti in intimo hanno conquistato molti like da parte dei suoi followers arrivati ormai ad 1,2 milioni. Un seguito che è formato anche da moltissime ragazze, ormai appassionate alla vita quotidiana della bella romana. Guendalina infatti è solita condividere anche consigli di trucco e di presentare in maniera simpatica scene di vita quotidiana. Una vip che, oltre per la sua bellezza, viene apprezzata dal pubblico per la sua semplicità e approccio alla vita. Lo scatto che vi proponiamo vede la bellissima influencer coperta solo da un intimo nero che mette in risalto le sue curve.

L’appuntamento con l’inizio della nuova edizione dell’isola è per lunedì prossimo con i concorrenti che si sfideranno in Honduras. Due mesi o poco più che si prospettano bollenti, oltre che per la bellezza delle concorrenti, anche per i forti caratteri scelti per il cast.