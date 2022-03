Napoli, che regalo di Ancelotti, colpo low cost dal Real Madrid

Nonostante sia stato esonerato più di due anni fa da De Laurentiis, Carlo Ancelotti ricorda sempre con affetto la sua esperienza vissuta a Napoli. Il manager romagnolo è pronto ad aiutare la squadra azzurra anche per il calciomercato

E’ un periodo d’oro quello che sta vivendo Carlo Ancelotti. Al suo secondo ritorno al Real Madrid sta conquistando nuovamente l’ambiente dei ‘Blancos‘ dopo anni difficili. In ottica mercato, però, sta per aiutare la sua ex squadra che è pronta ad accogliere un altro grande calciatore della sua rosa

Napoli, Ancelotti non dimentica: pronto un colpo per gli azzurri

Il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid sta dando i frutti sperati. Ha già messo in bacheca la Supercoppa di Spagna. In Champions League è ai quarti di finale dopo aver affrontato e battuto (in una delle partite più belle di tutta la competizione) il Paris Saint Germain ed in campionato si prova in prima posizione a dieci punti di vantaggio sulla seconda. Davvero un momento d’oro quello del manager italiano, pronto a conquistare un fantastico ‘Triplete‘. In ottica calciomercato, però, potrebbe fare una grande opera di “bene” nei confronti della sua ex squadra che ha guidato per quasi un anno e mezzo. Come avete potuto intuire dal titolo stiamo parlando del Napoli dove ha comunque lasciato buoni ricordi e la piazza lo ricorda con affetto. Dopo Raul Albiol, José Callejon e Gonzalo Higuain dal Real è pronto ad arrivare un altro campione pronto a scrivere la storia dei partenopei.

Napoli, idea Mariano Diaz per l’attacco

L’impatto del nativo della Repubblica Dominica, arrivato al Real per sostituire un certo Cristiano Ronaldo, non ha dato i frutti sperati. Cresciuto nel settore giovanile dei ‘Blancos’ gioca poche partite in prima squadra, prima di essere venduto in Francia all’Olympique Lione dove fa vedere a tutti la sua classe e personalità. Numeri che convincono il patron Perez a riportarlo nuovamente in Liga ma con scarsi risultati. Gli infortuni hanno fatto anche la loro parte, ma sono state moltissime le presenze in panchina che in campo.

Mariano Diaz ha voglia di riscattarsi ed intende farlo anche lontano dalla Spagna. Ancelotti è pronto a fornire un vero e proprio assist ai campani. Basti pensare che fino a questo momento della stagione ha collezionato solamente sei presenze (Liga, Copa del Rey e Champions League) fornendo solamente un assist e nessun gol. La classe ce l’ha ed è pronta a dimostrarla in Serie A.