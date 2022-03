Carolina Stramare, intimo semi trasparente: la copre solo quello

Carolina Stramare semplicemente da infarto. L’ex Miss Italia ha deciso nuovamente di aggiornare il suo profilo ufficiale Instagram non con una, ma addirittura due foto che a breve vi mostreremo. Reggetevi forte!

In attesa di capire se la sua storia d’amore con l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, è reale, la nativa di Genova pubblica due nuove foto che i suoi follower stavano attendendo da un bel po’. Inutile dire che i risultati erano proprio quelli che si aspettavano: non sono rimasti affatto delusi

Carolina Stramare, bellezza incontenibile

Carolina Stramare si mostra sempre attiva sui social network. Sia per quanto riguarda le ‘stories’ che per le foto che pubblica sul proprio profilo ufficiale Instagram. La media è di un post ogni due giorni, questo non può essere altro che una buona notizia per tutti i maschietti che la seguono con molto interesse. Specialmente i tifosi bianconeri che sono curiosi di sapere se il suo flirt con il loro attaccante, Dusan Vlahovic è vero. In realtà questo non è mai stato confermato, ma allo stesso tempo neanche smentito. Quando ai due è stato chiesto se ci fosse del tenero hanno preferito rispondere con un secco ‘no comment’. Nel frattempo, però, i follower dell’ex Miss Italia aumentano ogni giorno di più. Basti pensare che adesso sono ben 393mila le persone che seguono tutto quello che posta e quello che fa durante la giornata. Non vogliono perdersi assolutamente nulla della ligure che ci tiene a far incuriosire i suoi fan.

Carolina Stramare semplicemente da infarto: sguardo provocante – FOTO

Come potete ben notare ha deciso di scattarsi non uno, ma addirittura due selfie. Direttamente dalla sua abitazione o da una camera d’albergo (poco importa) la nostra Carolina mette in bella mostra tutto il suo repertorio. A partire dai suoi occhi verdi che sono davvero una delizia. Fino ad arrivare alle sue labbra carnose e dall’intimo che fa zoomare tutti i maschietti.

Nella seconda, invece, ci tiene a mandare un “bacio” a tutti coloro che la seguono ed anche a quelli che la criticano e che mostrano un po’ di invidia. Probabilmente questa è la sua risposta a coloro che l’avevano definita una persona “falsa”. Poco le importa ed ha voluto rispondere nella maniera che sa fare meglio. Basti pensare che il suo posto, nel giro di poche ore, ha raccolto più di 32mila “like” e quasi 300 commenti.