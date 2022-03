Wanda Nara, la felpa del PSG si apre troppo: lato A tutto di fuori – FOTO

Ancora un altro scatto che ci regala Wanda Nara. Nelle ultime ore la showgirl argentina ha deciso di aggiornare, ulteriormente, il suo profilo ufficiale Instagra, con una foto al limite del provocante

Sempre in tenuta sportiva visto che si trova nei pressi della sua abitazione, ma questa volta con la felpa del Paris Saint Germain dove gioca il suo compagno Mauro Icardi. Che possa essere un chiaro segnale per quanto riguarda il futuro del classe ’93? Questo non lo sappiamo, ma nel frattempo godiamoci l’ultima immagine che merita decisamente

Wanda Nara, con la tuta del PSG è incantevole

Sempre lei, meravigliosamente lei. Ci perdoni il telecronista Massimo Marianella che ha usato questa frase per dedicarle ad uno degli attaccanti più forti della storia del calcio come Didier Drogba, ma in questa occasione ci sta tutta. Anche se la protagonista in questione appartiene comunque al mondo del calcio. Come avete ben potuto notare sia dal titolo che falla foto stiamo parlando di Wanda Nara. Direttamente dalla sua abitazione fa vedere a tutti i risultati del suo allenamento fatto in casa. Ultimamente la showgirl argentina ci sta deliziando, molto spesso, con degli scatti davvero niente male e soprattutto in tenuta sportiva. Proprio come piace a noi. Questa volta decide di indossare la tuta del Paris Saint Germain, attuale squadre di suoi marito Mauro Icardi. In tanti hanno pensato che si trattasse di un possibile segnale per quanto riguarda il calciomercato. Il suo nome è sempre stato accostato ad un suo possibile ritorno nel nostro campionato, ma non con l’Inter visto che non si è lasciato nel migliore dei modi. Mercato a parte, la nativa di Buenos Aires fa vedere a tutti i frutti del suo allenamento che sono davvero eccezionali.

Wanda Nara, lato ‘A’ in bella mostra: utenti in visibilio – FOTO

Sì è vero che la vostra concentrazione è rivolta verso altro. Nessuno starà guardando il logo della squadra parigina e già qualcuno di voi ha utilizzato lo “zoom” per vedere meglio uno dei suoi migliori repertori. Scherzi a parte l’argentina ci tiene a far sapere a tutti che i suoi allenamenti procedono alla perfezione. Come riportato in precedenza, i risultati sono davvero eccezionali. Basta guardare il suo lato ‘A’ messo in bella mostra.

I commenti per la ‘Dea’ argentina si sprecano. Da “sei stupenda” fino ad arrivare “Ti prego torna in Italia“. Il numero di “like” cresce ogni ora di più. Adesso i follower sono in attesa di altri suoi nuovi post che potranno essere pubblicati a breve.