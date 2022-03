Elisa De Panicis, perizoma in bella vista e tutti stesi in palestra

L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 4’, Elisa De Panicis, ha aggiornato ulteriormente il suo profilo ufficiale Instagram non con una ma addirittura due foto mentre si sta allenando in palestra. Inutile dire che i risultati sono ottimi

Non ce la possono mai fare, è più forte di loro: una foto mentre ci si allena è obbligatorio. Questa non è affatto una cattiva notizia per coloro che ci seguono per vedere le ultime novità dal mondo femminile. Questa volta è il turno di Elisa De Panicis che, direttamente dalla propria palestra, fa vedere a tutti i risultati che sta ottenendo – FOTO

Elisa De Panicis in forma per l’estate

Si sta per avvicinare la primavera, anche se il caldo (almeno per il momento) nemmeno l’ombra. Nel frattempo, però, c’è anche chi si sta preparando per questa estate per far vedere a tutti i risultati che la gente sta ottenendo in palestra. Proprio come la cantante De Panicis che non ha pubblicato una, ma addirittura due immagini al limite dell’illegale. Come riportato in precedenza questa non può che essere altro una fantastica notizia per tutti coloro che seguono questa speciale rubrica. Una richiesta che i suoi 1,4 milioni di follower su Instagrm stavano chiedendo da un bel po’ di tempo e che sono stati immediatamente accontentati. Incantevole come non mai, la cantante questa volta decide di apparire in tenuta sportiva e non con abiti serali per uscire. I risultati dei suoi duri allenamenti si vedono ad occhio nudo. Non avete ancora visto le immagini? Potete restare tranquilli che a breve vi mostreremo le sue due nuove opere d’arte che già stanno raccogliendo tantissimi “like” (sarebbe stato assurdo il contrario a dire il vero).

Elisa De Panicis al limite dell’illegalità: lato ‘B’ da far perdere la testa – FOTO

Nella prima la possiamo notare completamente grigia: sia per quanto riguarda la tuta che le scarpe. L’unica cosa che “stona” è il suo perizoma colore arancione, impossibile da non vedere. Una mano poggiata sulla sua testa come se si fosse stancata e l’immancabile ‘selfie’ che tutti noi stavamo aspettando con tanta ansia.

Da non sottovalutare il suo fisico da paura con addominali in bella vista. Nella seconda, invece, mette in mostra il suo lato ‘B’. Se fosse un esame universitario lo avrebbe passato sicuramente con un bel 30. Anzi, ci avremmo messo anche la “lode” visto che lo merita ampiamente.